سامح حسين| نجومية خرجت من رحم المعاناة

ياسر رشاد - القاهرة - في جلسة حوارية أشبه بمحادثة أخوية بين الفنان سامح حسين والإعلامي عمرو الليثي، الذي أزاح فيه سامح حسين الستار عن مشاهد معاناته الأسرية منذ صغره والصعوبات التي واجهته في حياته ليخرج منها نجم قوي له اسمه البارز وشريحة جماهيرية عريضة.

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سرد سامح حسين حكايات معاناته مع أسرته وأخوته ووالدته التي قامت بدور الأب دون كلل أو شكوى منها، وكبُر سامح حسين ليظلل على والدته وأخوته بظلال الأمان المادي والمعنوي ليقدم لهم ماحرموا منه طوال السنوات الماضية.

وقف مع والدته مع رحلتها الصعبة مع مرض السرطان الذي أنهى حياتها في الـ 49 عامًا، ومن هنا ازداد المسئولية على كاحل سامح حسين ليجد نفسه هو المسئول الأول والأخير عن أخوته .

لم يفارق الموت أسرة سامح حسين حيث فقد أخوه الصغير في عامه الـ 19 غرقًا في الإسكندرية وهو يستمتع بوقته مع

أصدقائه.

امتهن سامح حسين عدد كبير من الوظائف المختلفة من أجل لقمة العيش ويكفي منزله مطلباته دون اللجوء للغير، ولم يستحِ من الاعتراف بتلك الوظائف.

دخل سامح حسين قلوب محبيه من خلال المسلسل الكوميدي الشهير "راجل و 6 ستات"، مع النجم أشرف عبد الباقي، وعلق على مشاركته، قائلاً:"اشتغلت في ست كوم مع أشرف عبد الباقي وأنا غير مقتنع بالدور وقولت أنا لازم أقف جمبه حتى لو مش مقتنع.

بجانب مشاركته في فيلم صاحب صاحبه اشتغلت مساعد مخرج.. وعملت مشهد صغير مع محمد هنيدي.

-كنت بشتغل في الفاعل أطلع رمل وطوب لحد ما ظهري وأخويا غرق في الإسكندرية.