شكرا لقرائتكم خبر عن المخرجة بتول عرفة تروى لصاحبة السعادة كواليس مبادرة إحياء المسرح المدرسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - روت المخرجة بتول عرفة كواليس مبادرة إحياء المسرح المدرسى أثناء حلولها ضيفة على برنامج "صاحبة السعادة" بقولها: "من سنة وشهرين تواصلوا معانا من أجل مبادرة إحياء المسرح المدرسى، وكانت جملة أسعدتنا جداً لأن أي شخص موهوب بدأت بذور موهبته من المسرح في المدرسة، فالفن مشاعر وكلها بتبدأ من الطفولة في المدرسة، سواء ممثل أو مخرج أو راقص أو كاتب، فكل الفنون تبدأ من مسرح المدرسة".



المخرجة بتول عرفة

وأضافت: "وبالتالي كان خبر لطيف جداً بالنسبة لينا ومبادرة مست قلوبنا جميعاً، وقعدنا اتكلمنا أول حاجة قلناها هو الجيل ده محتاج إيه، ولقينا إن فيه حاجات كتير عايزين نوصلها في ساعة عرض مسرحي".

وبدأت إسعاد يونس الحلقة برسالة شكر لكل جمهورها قائلة: مفيش كلام يكفى الشكر ليكو كلكو على وقفتكو جنبي، ودعاءكم لي في محنتي الصحية الأخيرة، وده اعتراف مني بالجميل ليكو جميعا شخص شخص، لأني قريت كل التعليقات والرسايل، وزيارات المستشفى والبيت، ومش ها اقدر أبداً أكفيكوا، خلوا بالكو على نفسكو وصحتكو أرجوكوا.

وطالبت الجميع بضرورة توخي الحذر على أنفسهم وقالت: "الوقعة بتاعتي ما كانش ليها أي مبرر غير إني مش واخده بالى، فوقعت وحصل اللى حصل".