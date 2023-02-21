شكرا لقرائتكم خبر عن يحيى خليل والمطربة بانة يجريان بروفاتهما استعدادا لحفليهما بالقاهرة والإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى منذ قليل، الموسيقار يحيى خليل من البروفة قبل النهائية بمصاحبة فرقته، استعدادا لحفل يوم الأربعاء الموافق 22 فبراير بدار الأوبرا المصرية بالقاهرة، وحفل يوم الجمعة الموافق 24 فبراير على مسرح سيد درويش بالإسكندرية.

وقد رافقته خلال البروفة المطربة الفلسطينية "بانة" التي وصلت إلى القاهرة اليوم للمشاركة في الحفلين.

جدير بالذكر أن "بانة" بدأت رحلتها الغنائية الاحترافية منذ خمس سنوات، وقدمت خلالها العديد من الأعمال الناجحة، كما شاركت فى نهاية عام 2022 بمهرجان لندن الدولى للجاز، وقدمت أولى حفلاتها الغنائية فى العاصمة البريطانية، على مسرح رويال ألبرت هول الشهير، وذلك بعد جولة حفلات عالمية شملت عدة دول منها البحرين والإمارات إضافة إلى مهرجان جرش الدولى فى الأردن.

المعروف أن يحيى خليل يعد رائد موسيقى الجاز فى مصر، ونجح فى عمل تناغم فريد يمزج بين موسيقى الجاز والموسيقى العربية بالدرجة التى ابهرت نجوم وجمهور الجاز على الساحة العالمية، وهو الأمر الذى جعله ضيفا دائما على أهم المهرجانات العالمية فى أوروبا وأفريقيا والولايات المتحدة الأمريكية، كما يعد أول فنان مصرى يجذب الشباب إلى مسارح الأوبرا، حيث اعتاد آلاف الشباب على متابعة حفلاته كما يحسب له تقديم عدد كبير من العازفين ونجوم الغناء فى مصر والعالم العربى إلى جانب إسهاماته فى تطوير صناعة الأغنية وإضافة تقنيات لم تكن موجودة من قبل.



















