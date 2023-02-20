محمد الترك يسخر من شكل دنيا بطمة بعد عمليات التجمل

كتب امير فتحي في الاثنين 20 فبراير 2023 11:49 مساءً - اثار المنتج البحريني محمد الترك جدلا واسعا بين المتابعين بعد سخريته من زوجته السابقة الفنانة المغربية دنيا بطمة اثر تغير ملامحها بعد عملية التجميل التي خضعت لها.

ونشر الترك عبر حسابه الخاص صورة شبه فيها ملامح طليقته بـ “الكوع”، وظهر بالصورة التي نشرها كوع رجل ورسم عليها بالقلم عينين وأنف وفك ليبدو أن الكوع هو ذقن دنيا بطمة في محاولة منه للسخرية من طليقته.

وعلق محمد الترك على الصورة بكلمات: “يخربيت الصمم، لبيه السعودية وأهل الرياض خلاص تكفون بموت من التصاميم صاحب التصميم يتواصل معي للأهمية” ويستكمل تعليقه بوجوه ضاحكة.

وجاء هذا التعليق من محمد الترك بعد الضجة التي أحدثتها دنيا بطمة من خلال مجموعة صور ظهرت فيها بشكل مختلف تماماً بعد خضوعها لعملية تجميل جديدة للحصول على ذقن مدبّب للغاية لم يتناسب مع قسمات وجهها، فتغيرت ملامحها بالكامل، وهو ما عرّضها للانتقادات الساخرة.