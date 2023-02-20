“بطل الوضع طبيعي”.. نادين نسيب نجيم تثير الجدل بعد تعليقها على الزلزال الجديد

كتب امير فتحي في الاثنين 20 فبراير 2023 11:49 مساءً - تعرضت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم لهجوم بعد تغريدة لها عن الزلزال الجديد الذي ضرب ولاية هاتاي جنوبي تركيا، مساء اليوم الاثنين، وامتدت آثارهما إلى مناطق الشمال السوري، كما شعر بهما سكان لبنان والأردن وفلسطين ومصر..

فقد اعتترت نادين نسيب نجيم أن ما يحدث قد يكون مفتعل وقالت: “انطاكيا كمان ؟! لحظة في شي غلط ولا مرة بتصير انه نفس الهزة بنفس القوة تقريباً تضرب بنفس المكان ؟؟؟!! بطل الوضع طبيعي. منتظر ومنشوف الحقيقة”.

وبعد تعرضها لانتقادات كتبت نادين: “كترانين الناس البلا اخلاق اذا ما بتعرفوا تحترموا رأي الناس اسكتوا مش مطلوب اكتر. في الف حدا شكّك باللي عم بصير والآراء اختلفت بين مفتعل و غير مفتعل بس انا عطيت رأيي الشخصي هجمتوا عليي على اساس انتوا فهمانين و بتعرفوا كل شي وانتوا الاحترام ما بتعرفوا. حذفت التغريدة من قلة التهذيب.”.