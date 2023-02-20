بهاء سلطان يطرح أغنية جديدة له بعنوان "شكر خاص"

يستعد المطرب بهاء سلطان لطرح أغنية جديدة له بعنوان "شكر خاص" قريبًا، وذلك وفقًا لما أعلنته شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.حيث نشرت الصفحة الرسمية لروتانا، مقطع قصير جدًا من الأغنية، وعلقت عليه قائلة: "ترقبوا أغنية شكر خاص، جديد الفنان بهاء سلطان"، وقد حاز المنشور على إعجاب عدد كبير من الجمهور والمتابعين.

تصريحات بهاء سلطان مع أنغام

وفي وقت سابق، تحدث الفنان بهاء سلطان عن النادي المُفضل الذي يشجعه، كما تحدث عن طفولته، وكشف أنه لا يُحب سماع الأغاني التي يطرحها.

وقال بهاء سلطان: مش بحب أسمع الأغنية بعد ما أغنيها عشان أطلع حاجات جديدة، ولما بغني الجملة كل مرة بشكل بيبقى توفيق من ربنا.

وكشف بهاء سلطان عن طقوسه في شهر رمضان وقال: بطلت أنزل خيم رمضانية و بقيت أقضي رمضان في الصلاة والعبادة ومع أهلي.

أخر أعمال بهاء سلطان

ومن الجدير بالذكر أن أخر أعمال المطرب بهاء سلطان أغنية “البيت الوحش” من فيلم “جروب الماميز”، التي نم طرحها يوم 9 من شهر فبراير الجاري، عبر القناة الرسمية للشركة المنتجة للعمل، وقد حققت الأغنية منذ طرحها وحتى الآن أكثر من 490 ألف مشاهدة.

وتقول كلمات الأغنية: البيت وحش من غيرك والدنيا صعبه بشكل لا عرفت انام ولا أصحي ولا دقت طعم الاكل جربت أشيل الشيلة.... طلعت بجد تقيله إذاي لوحدك عاملة ده كله يا أم العيال يا جميلة البيت وحش وخنيق عمال علينا يضيق قلت اللي فعلا انا همشي ولا تعرفولي طريق فينك يا ست البيت".

بعدك أنا تربيت وعرفت قيمتك يا أصيلة صمت وخلاص صليت أحزان كتير اعدالي والدنيا بعدك هم أسفين بجد تعالي صحيلنا قلب الام بقي بيتنا قافل بابة فينك يا أغلي صحابة عايشين بحسك واما مشيتي متبهدلين في ترابة البيت وحش وخنيق عمال علينا يضيق قلت اللي فعلا انا همشي ولا تعرفولي طريق فينك يا ست البيت.... بعدك أنا تربيت وعرفت قيمتك يا أصيلة صمت وخلاص صليت.

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