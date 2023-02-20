شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سعد: ردود أفعال أغنية "قادر أكمل" فاقت توقعاتي وأحرص على التنوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب النجم أحمد سعد عن سعادته البالغة بردود الأفعال التي تلقاها على أغنية "قادر أكمل" الذي طرحها تزامنًا مع الاحتفالات بعيد الحب قائلاً لـ"الخليج 365": ردود الأفعال فاقت توقعاتي من داخل الوسط الفني وخارجه حيث إن الأغنية تعبر عن مدى ارتباط الحبيب بحبيبته وعدم بعده عنها.

وأضاف أحمد السعد: "الحمد لله احرص في الأغانى الذي أقدمها على الاختلاف والتنوع حيث لايمل الجمهور مني، والحمد لله جمهورى هو الدافع الأساسي لي".

أغنية "قادر أكمل" من كلمات أمير طعيمة، وألحان احمد سعد، وتوزيع موسيقى محمد عاطف الحلو، وتم طرحها على يوتيوب ومنصات أخرى، وتقول كلمات أغنية قادر أكمل :

أيوة بسببك قادر أكمل وقت ما بتعب ليكة بروح

لما بِبان الدنيا تقفل حضنك آخر باب مفتوح

ياللى عيونك وقت ما بغرق بالنسبالي دي مركب نوح

إنتى الحته الحلوه ف قلبي ببقى ف قربك مش قلقان

إنتي حبيبتي وأمي وبنتي وماليش بعدك تاني مكان

حببتيني ف أيام عمري رجعتيني لنفسي زمان

وأنا بين إيديكي إحساسي بيكي لو قلت ليكي مابيتحكيش

جيتي وبقيتي أهلي وبيتي

لو يوم مشيتي إزاي هعيش

عمرك لحظه ما نزلتيني لأ بالعكس أنا بيكي عليت

ولا بعتيني ولا خذلتيني وبتديني أكتر ما إديت

قبل ما بندهلك بتجيني

ضهري وسندي لو إتهزيت

نصي التاني إللي بيفهمني قبلك عمري ماهوش محسوب

وانتهى أحمد سعد من غناء أغنية تتر مسلسل "العمدة" بطولة النجم محمد رمضان، المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل على إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ولا تعد هذه هي المرة الأولى التي يغنى فيها أحمد سعد تتر مسلسل للنجم محمد رمضان، فسبق وأن غنى تتر مسلسل "البرنس" بالإضافة إلى تقديم بعض الأغنيات ضمن أحادث المسلسل الذى حقق نجاحًا كبيرًا وقته عرضه في شهر رمضان قبل الماضى.