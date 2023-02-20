شكرا لقرائتكم خبر عن هيلين ميرين على السجادة الحمراء لمهرجان برلين لحضور عرض فيلمها Golda والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت السجادة الحمراء لمهرجان برلين السينمائي في دورتها الـ 73، حضور النجمة هيلين ميرين، وذلك لحضور عرض فيلمها Golda، المشارك في المهرجان.



هيلين ميرين



هيلين ميرين



هيلين ميرين



هيلين ميرين



هيلين ميرين



هيلين ميرين

وعقدت إدارة المهرجان مؤتمرا صحفيا لفريق عمل الفيلم، قالت الممثلة هيلين ميرين الحاصلة على الأوسكار والدب الذهبي الفخري من مهرجان برلين السينمائي في عام 2020 خلال المؤتمر، عن شخصية جولدا مائير والتي تقدمها في العمل، "جولدا كانت مدخنة شرهة، حيث كانت تشرب السجائر طوال الوقت، وكانت شخصية ممتعة ومتميزة، كان لديها عقل لا مثيل له، ومع حبها وتفانيها للعمل كانت تقوم بكل ما عليها وأكثر، وكانت تحب شراء الأدوات المنزلية، وأنا مثلها، كانت شخصية متميزة لتقديمها، والفيلم ليس حياتها فى مجملها، ولكنه جانب واحد فى حياتها.

وأضافت هيلين: "كان على وضع مكياج طوال التصوير، الذى ساعد مع الملابس فى رسم ملامح الشخصية، وكانوا يساعدونني بشكل كبير فى دخولى إلى الشخصية".

يدور فيلم Golda حول على المسئوليات والقرارات الدراماتيكية التي واجهتها جولدا مائير، المعروفة أيضًا باسم "سيدة إسرائيل الحديدية" خلال حرب يوم الغفران.

وتجسد هيلين في الفيلم شخصية رئيسة الوزراء الإسرائيلية جولدا مائير الفيلم لا يركز على حياة جولدا بشكل عام، بل على فترة محددة في حياتها وتحديدا قبل حرب أكتوبر المجيدة بيوم وطوال أيام الحرب حتي وقف اطلاق النار ، وصولا لتوقيع اتفاقية السلام ووفاتها بعد ذلك.

أحداث الفيلم تركز على تلك الفترة فقط، لذلك نجد أن معظم مشاهده تدور في أماكن محددة معظمها في مكتبها وغرفة عمليات الحرب ورد الفعل الإسرائيلي على الانتصارات المصرية التي كانت تتحقق على جبهة القتال.