شكرا لقرائتكم خبر عن ابنة شارلى شابلن وزوجة عمر الشريف فى زيفاجو ترقص بمهرجان برلين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصدت عدسات المصورين الممثلة جيرالدين شابلن وهي تتراقص أمام عدسات المصورين في الجلسة الترويجية لفيلم Seneca والذي يشارك في مهرجان برلين السينمائي، وظهرت جيرالدين ابنة تشارلي شابلن والتي سبق وأن لعبت دور زوجة دكتور جيفاغو والذي جسده عمر الشريف، بجوار توم زاندر، والممثل الأمريكي جون مالكوفيتش، والمخرج الألماني روبرت شوينتك.



جون مالكوفيتش



جلسة ترويجية لفيلم Seneca في مهرجان برلين



ابنة شارلي شابلن



ابنة شارلي شابلن وعمر الشريف

فعاليات مهرجان برلين السينمائى الدولى دورته الـ73 انطلقت يوم الخميس الماضى على أن تستمر الفعاليات حتى يوم 26 فبراير الجارى، وشهد المهرجان عرض فيلم الافتتاح بعنوان She Came to Me، للمخرجة والكاتبة ريبيكا ميلر، آن هاثاواي، ماريسا تومي، بيتر دينكلاج، جوانا كوليج، إيفان إليسون، دامون كارداسيس، باميلا كوفلر وكريستين فاتشون.

مهرجان برلين تترأس لجنة تحكيمه كريستين ستيوارت (الولايات المتحدة الأمريكية) وتضم اللجنة جولشيفته فاراهاني (إيران / فرنسا)، وفاليسكا جريسيباتش (ألمانيا)، ورادو جود (رومانيا) )، وفرانسين مايسلر (الولايات المتحدة الأمريكية)، وكارلا سيمون (إسبانيا)، وجوني تو (هونج كونج، الصين)، كما تشارك المخرجة المصرية آيتن أمين ضمن لجنة تحكيم جائزة العمل الأول بمهرجان برلين في دورته الـ73 المقامة حاليا.

وتُقدَّم جائزة GWFF من قبل (Gesellschaft zur Wahrnehmung von Film- und Fernsehrechten)، وهي جمعية مكرسة لحماية حقوق السينما والتلفزيون، على أن تقسم الجائزة المالية التي تصل إلى 50 ألف يورو، بين المنتج ومخرج الفيلم الفائز.

ويتمتع مهرجان برلين السينمائى الدولى فى دورته الـ73 بسجل إنجازات أقوى من مهرجان كان أو Venice فى الأفلام العالمية، التى قامت بإخراجها سيدات، حيث يشكلن نحو 40% من المشاركين فى المهرجان هذا العام.