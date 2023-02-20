هنادي مهنا ممثلة مغمورة في "كشف مستعجل"

ياسر رشاد - القاهرة - تشارك الفنانة هنادي مهنا، في مسلسل "كشف مستعجل" أمام مصطفى خاطر، إذ تواصل تصوير باقي مشاهدها في العمل الذي مقرر أن يعرض ضمن الماراثون الرمضاني المقبل 2023 .

وكشفت هنادي مهنا تفاصيل شخصيتها في مسلسل "كشف مستعجل"، حيث مقرر أن تقدم دور ممثلة مغمورة تدعى "عاليا"، تتعرض للعديد من المواقف خلال أحداث العمل .

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وقالت "مهنا":" أقدم ‏شخصية عاليا، ومقرر أن يحمل الدور عدة مفاجأت، مشيرة أن خلال الأحداث تحدث تحولات في شخصيتها، وهي فتاة ‏طموحة جدا، تحاول جمع المال طول الوقت من أجل تحقيق حلمها في أن تصبح ‏مطربة مشهورة.‏".‏

وتحدثت هنادي مهنا عن أجواء التصوير وكواليس العمل، قائلة:" المسلسل مليئ ‏بالكوميديا الراقيه، و يحتوي على أحداث شيقة وجاذبة في تسلسل درامي محبوك ‏نسجه المؤلف إيهاب بليبل بحرفية شديدة، والمخرج شادي الرملي يجعل أجواء ‏التصوير سهلة وبسيطة جدا على الجميع ".‏

عرض مسلسل كشف مستعجل

ومن المقرر أن ينضم المسلسل إلى قائمة أعمال رمضان 2023، ومن المؤكد أنه سيعرض حصريًا على منصة Watch It.

طاقم عمل "كشف مستعجل"

مسلسل "كشف مستعجل" بطولة، ‏مصطفي ‏خاطر، ومحمد عبدالرحمن، والبطولة النسائي لهنادي مهنا، وإلهام وجدي، كما يشارك في ‏البطولة، محمد ‏لطفي، ومحمد علي ‏رزق، إضافة إلى الفنانة القديرة ميمي جمال، والفنان ‏القدير ‏أشرف عبدالغفور، ‏وتأليف إيهاب بليبل، وإخراج شادي الرملي.

أحداث مسلسل كشف مستعجل

تدور أحداث مسلسل "كشف مستعجل" في إطار كوميدي اجتماعي ويتكون العمل من 15 حلقة، ويجسد كلًا من :الفنان مصطفي خاطر وعبدالرحمن شخصية طبيبين نفسيين يقعان في عدد من الأزمات.

دور هنادي منها في كشف مستعجل

كما تقوم هنادي مهنا بدور شقيقة محمد عبدالرحمن التي تعمل كممثلة، مما يضعهم جميعا في عدد من المواقف الطريفة، وهو من تأليف إيهاب بليبل.

مسلسل كشف مستعجل

مسلسل "كشف مستعجل" يعد خامس تعاون بين المنتج كريم أبوذكري والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وذلك بعد نجاح تجاربه السابقة مع الشركة المتحدة في مسلسلى: "الوصية"، "مكتوب عليا" خلال موسم رمضان في سنوات متفرقة، ومسلسلى: "إيجار قديم" و"حلوة الدنيا سكر" خارج موسم رمضان.

الجيل القديم في مسلسل كشف مستعجل

وفي السياق ذاته يشارك نخبة من الجيل القديم في العمل منهم: الفنانة القديرة ميمي جمال، والفنان القدير أشرف عبدالغفور، والفنانة ليلى عزالعرب، إضافة إلى الفنان محمد لطفي، والفنان محمد على رزق.