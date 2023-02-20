راغب علامة .. قائمة حفلاته القادمة في أمريكا ودبي

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد السوبر ستار راغب علامة، لإحياء حفلاً غنائيًا يوم 24 من فبراير الجاري في مدينة دبى بدولة الإمارات، ومن المتوقع أن يشعل الحفل بباقة من أجمل أغانيه التي يعشها الجمهور ويتفا عل معها بشكل كبير .

ويحيى راغب علامة، عدة حفلات غنائية فى أكثر من ولاية بأمريكا، وذلك يوم 4 مارس في شيكاغو، والحفل الثاني 11 مارس في مدينة سان دييجو بكاليفورنيا.

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وطرح راغب علامة، آخيرًا أغنية جديدة بعنوان "استمارة 6"، وحققت نجاحًا كبيرًا على موقع الفيديوهات الأشهر عالميًا "يوتيوب"، وهي من ألحان محمود الخيامى وتوزيع توما.

وتقول كلماتها:" أَنَـا مِـية فُـلّ وأَلِـسطَـة

وِ مِ الـحَـبَايِـب عَـندي لِـيستَة

يِـنقَـص مِ اللـيِسـتَـة وَاحِـد

يِـجِي فَــوراً غِــيرُه دَســــتَـة

أَنَـا مِـية فُـلّ وكَـمَـان

شَــبعَـان هَـنَـا وحُـبّ وحَـنَـان

وِيَـــجُـوز فِـيه نَـاس عَــشَان

تِـقابِلني تِحتَاج أَلـف وَاسـطَـة

وَاللهِ دِي مُش شَطَارَة،بَس مَاليش فِي الخُسَارَة

كُـلّ اللِي بِـأصلُه قَـلّ عَـليه أنـا بَــنَـزِّل سِــــتارَة

وِاللِي مَالوش عَندي لَزمة ،بَـطفِيه زي السِّيجَارَة

وِاللِي يسبِّـبلي أزمَـة أنا بَـدِّيلُه اِسـتمارَة سِــتَّـة

مِش وَاخداني الـجَـلَالَة

بَس شَايِف نَـفسي حَـالَة

أنـا أكَـمِّـل أي حـاجَـة

بَس أنا مَا أبقَاش كِـمَالَة

‎وبَـراعي اللي يـراعِيني

وِبـالمحـبَّة أديلُه عــــيني

‎بَس كمان فِي المِلاوعَة

أنا مَا عَنديش يَا أمَّه ارحَمِيني ".