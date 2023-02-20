جنات تطرح "التفاح والفراولة"

ياسر رشاد - القاهرة - أطلقت الفنانة جنات، أحدث إصداراتها الغنائية بعنوان "التفاح والفراولة"، وذلك عبر موقع الفيديوهات الأشهر عالميًا "يوتيوب".

تفاصيل أغنية "التفاح والفراولة":

أغنية "التفاح والفراولة" من كلمات باسم عادل، ألحان محمد الصاوى، توزيع ومكساج حازم سعيد.

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وتقول كلماتها:" شقت التفاح علي خدودك يا شفايف الفراولة

تعبت انتظارك واقولك من فضلك عيد محاوله

علي كتافي شيلت حمولك طيب كان من باب اولي

تصون العشره يا حبيبي ده حب مش دور طاوله

كل البيبان المقفوله اديتك مفاتيحها

عملتلك قلبي عموله ومشاعري انت اللي جارحها

ليه واخدنا السكه المسدوده يا حبيبي عايزنا نروحها

اخد وعطا يا حبيبي بلاش واخدني ليه مقاوله

ف عز البرد انا قيدت ضلوعي خشب و دفتنا

كانت راسيه تملي قلوعي ليه حودت دفتنا

الشوق جوه القلوب لو ضاع بيدخل الفتنه

قلت انا راضيه بحكمك قلت الحكم بعد المداوله ".

آخر أعمال جنات:

يشار إلى أن جنات طرحت أخيرًا، أغنية "يا بختى بيه" عبر موقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب"، ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

يذكر أن الأغنية كلمات أحمد سرور، وألحان إسلام رفعت.

تقول كلمات الأغنية:

ده محدش شافه إلا وقالي يا بختي بيه

م الغيرة نفسي احطه ف قلبي اقفل عليه

اهو ده اللي الواحدة اه تروحله وتطلب ايديه

انا مش بجامله بصو وشوفو اللي عامله

قلبي من نومه قامله قاله رايح على فين

طب والغلاوة بصو وشوفو الحلاوة

شخصية نادرة مش بتيجي مرتين

غيرلي حياتي وشقلبها وكسر الروتين

من أول مقابلة انا حسيتنا عشرة سنين ".