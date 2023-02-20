هيفاء وهبي وإليسا تستعدان لحفل غنائي في الدوحة

تستعد النجمة إليسا بالتعاون مع الفنانة هيفاء وهبي لـ إحياء حفل غنائي في يوم 9 من شهر مارس المقبل، وذلك ضمن حفلات النجوم في موندريان الدوحة.

ذلك التقرير تفاصيل حفل إليسا وهيفاء وهبي في الدوحة

حفل هيفاء وهبي واليسا في الدوحة

وروجت إليسا للحفل من خلال حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، وعلقت عليها: ليلة ساحرة مع في موندريان الدوحة.. استعد لأداء مميز.

تستعد النجمة إليسا بالتعاون مع الفنانة هيفاء وهبي لـ إحياء حفل غنائي في يوم 9 من شهر مارس المقبل، وذلك ضمن حفلات النجوم في موندريان الدوحة.

وروجت إليسا للحفل من خلال حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، وعلقت عليها: ليلة ساحرة مع في موندريان الدوحة.. استعد لأداء مميز.

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