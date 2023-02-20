شكرا لقرائتكم خبر عن صناع Disco Boy يروجون للفيلم فى مهرجان برلين بدورته الـ73 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص صناع فيلم Disco Boy علي حضور مهرجان برلين السينمائي في دورته الـ73، حيث خضع الممثل الألماني فرانز روجوسكي، والممثل المالي مور ندياي، والفنانة ليتيتيا كي لجلسة تصوير للترويج للعمل قبل عقد مؤتمر صحفي مع الصناع.



مهرجان برلين



مهرجان برلين



مهرجان برلين



مهرجان برلين

فعاليات مهرجان برلين السينمائى الدولى دورته الـ73 انطلقت يوم الخميس الماضى على أن تستمر الفعاليات حتى يوم 26 فبراير الجارى، وشهد المهرجان عرض فيلم الافتتاح بعنوان She Came to Me، للمخرجة والكاتبة ريبيكا ميلر، آن هاثاواي، ماريسا تومي، بيتر دينكلاج، جوانا كوليج، إيفان إليسون، دامون كارداسيس، باميلا كوفلر وكريستين فاتشون.

مهرجان برلين تترأس لجنة تحكيمه كريستين ستيوارت (الولايات المتحدة الأمريكية) وتضم اللجنة جولشيفته فاراهاني (إيران / فرنسا)، وفاليسكا جريسيباتش (ألمانيا)، ورادو جود (رومانيا) )، وفرانسين مايسلر (الولايات المتحدة الأمريكية)، وكارلا سيمون (إسبانيا)، وجوني تو (هونج كونج، الصين)، كما تشارك المخرجة المصرية آيتن أمين ضمن لجنة تحكيم جائزة العمل الأول بمهرجان برلين في دورته الـ73 المقامة حاليا.

وتُقدَّم جائزة GWFF من قبل (Gesellschaft zur Wahrnehmung von Film- und Fernsehrechten)، وهي جمعية مكرسة لحماية حقوق السينما والتلفزيون، على أن تقسم الجائزة المالية التي تصل إلى 50 ألف يورو، بين المنتج ومخرج الفيلم الفائز.

ويتمتع مهرجان برلين السينمائى الدولى فى دورته الـ73 بسجل إنجازات أقوى من مهرجان كان أو Venice فى الأفلام العالمية، التى قامت بإخراجها سيدات، حيث يشكلن نحو 40% من المشاركين فى المهرجان هذا العام.