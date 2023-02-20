شكرا لقرائتكم خبر عن يحيى الفخراني وكريم عبد العزيز وهاني سلامة أبرز الغائبين عن رمضان 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أيام قليلة تفصلنا على انطلاق الماراثون الرمضاني المقبل 2023، حيث يتنافس عدد كبير من الأعمال الدرامية المختلفة ما بين الأعمال الصعيدية، والكوميدية، والشعبية، وعلى الرغم من تواجد مجموعة من النجوم خلال السباق الدرامي، إلا أن العام الحالي يشهد غياب عدد من النجوم الذي اعتاد الجمهور على متابعة أعمالهم الفنية، منهم الفنان كريم عبد العزيز، وأحمد عز، ويحيى الفخراني.

كريم عبد العزيز

فبعد تواجد الفنان كريم عبد العزيز خلال عامي 2021 بمسلسل الاختيار 2، و2022 بمسلسل الاختيار 3، يغيب الفنان كريم عبد العزيز عن ماراثون دراما رمضان 2023 بعد تأكد خروج مسلسله "الحشاشين" من الماراثون بسبب ضخامة الإنتاج، ومن المقرر أن يعود للتواجد عام 2024.

يحي الفخراني

و يغيب النجم الكبير يحيى الفخراني عن الماراثون الرمضاني المقبل 2023 للعام التالي على التوالي بعد غيابه العام الماضي، منذ أن قدم أخر أعماله الدرامية والفنية "نجيب زاهي زركش" عام 2021، وشاركه بطولته كل من: أنوشكا، محمد محمود، اسلام إبراهيم، رامز أمير، كريم عفيفي، وغيرهم من الفنانين، والعمل من تأليف عبدالرحيم كمال وإخراج شادي الفخراني.

أحمد عز

وبعد مشاركته في الجزء الثالث من مسلسل "الاختيار" وقبلها في مسلسل "هجمة مرتدة"، خرج النجم أحمد عز من الماراثون الرمضاني المقبل 2023، واكتفى بالنجاح الكبير الذي حققه أخر أعماله "كيرة والجن" الذي شارك فيه برفقة الفنان كريم عبد العزيز.

هاني سلامة

بينما يغيب الفنان هاني سلامة عن المشاركة في الموسم الرمضاني المقبل 2023، بعدما قدم العام الماضي أخر أعماله الدرامية والتي حمل عنوان "ملف سري"، وشاركه بطولته كل من: عائشة بن أحمد، ماجد المصري، إدوارد، إيهاب فهمي، محمد محمود عبد العزيز، محسن محيي الدين، نضال الشافعي، دينا، مادلين طبر، وغيرهم من الفنانين، والعمل من تأليف محمود حجاج، وإخراج حسن البلاسي.

أكرم حسني

وبعد أن قدم الفنان أكرم حسني خلال الموسم الرمضاني الماضي 2022 مسلسل "مكتوب عليا" الذي حقق نجاحا كبيرا وقت عرضه، قرر "حسني" عدم خوض دراما رمضان هذا العام، مكتفيا بالأغاني التي قام بطرحها الفترة الماضية، و"مكتوب عليا" شاركه بطولته كل من هنادي مهنا، أيتن عامر، عمرو عبد الجليل، حنان سليمان، وغيرهم من الفنانين، والعمل من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج خالد الحلفاوي.