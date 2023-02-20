شكرا لقرائتكم خبر عن أجواء مرحة لفريق فيلم Totem بمهرجان برلين السينمائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الجلسة الترويجية لفيلم Totem، أجواء مرحة في مهرجان برلين، حيث حضرت الممثلة تيريسيتا سانشيز، والممثلة الطفلة نعيمة سينتيس، والمخرجة ليلى أفيليس، والممثل مونتسيرات مارانون وجمعتهم الأجواء المرحة والضحكات.



فريق فيلم Totem



فريق فيلم Totem



فريق فيلم Totem



فريق فيلم Totem



فريق فيلم Totem



فريق فيلم Totem



فريق فيلم Totem

فعاليات مهرجان برلين السينمائى الدولى دورته الـ73 انطلقت يوم الخميس الماضى على أن تستمر الفعاليات حتى يوم 26 فبراير الجارى، وشهد المهرجان عرض فيلم الافتتاح بعنوان She Came to Me، للمخرجة والكاتبة ريبيكا ميلر، آن هاثاواي، ماريسا تومي، بيتر دينكلاج، جوانا كوليج، إيفان إليسون، دامون كارداسيس، باميلا كوفلر وكريستين فاتشون.

مهرجان برلين تترأس لجنة تحكيمه كريستين ستيوارت (الولايات المتحدة الأمريكية) وتضم اللجنة جولشيفته فاراهاني (إيران / فرنسا)، وفاليسكا جريسيباتش (ألمانيا)، ورادو جود (رومانيا) )، وفرانسين مايسلر (الولايات المتحدة الأمريكية)، وكارلا سيمون (إسبانيا)، وجوني تو (هونج كونج، الصين)، كما تشارك المخرجة المصرية آيتن أمين ضمن لجنة تحكيم جائزة العمل الأول بمهرجان برلين في دورته الـ73 المقامة حاليا.

وتُقدَّم جائزة GWFF من قبل (Gesellschaft zur Wahrnehmung von Film- und Fernsehrechten)، وهي جمعية مكرسة لحماية حقوق السينما والتلفزيون، على أن تقسم الجائزة المالية التي تصل إلى 50 ألف يورو، بين المنتج ومخرج الفيلم الفائز.

ويتمتع مهرجان برلين السينمائى الدولى فى دورته الـ73 بسجل إنجازات أقوى من مهرجان كان أو Venice فى الأفلام العالمية، التى قامت بإخراجها سيدات، حيث يشكلن نحو 40% من المشاركين فى المهرجان هذا العام.