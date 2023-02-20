راغب علامة يحيى حفلاً غنائيًا في دبى 24 فبراير

يحيى النجم راغب علامة حفلاً غنائيًا في دبى بالإمارات، يوم الجمعة 24 فبراير الجارى، ويقدم خلال الحفل باقة مميزة من أشهر أغنياته المحببة لدى جمهوره، وذلك ضمن الحفلات التي يحييها نجوم الغناء والطرب في مختلف الدول.

واحتفل الفنان راغب علامة وزوجته جيهان علامة بعيد زواجهما الـ 27، وسط حضور أصدقائهما والمقربين منها، وسط عدد من الأغاني الرومانسية الخاصة به.

ونشر الفنان راغب علامة عبر خاصية الاستوري بحسابه على "إنستجرام" فيديو له ولزوجته أثناء رقصهما على أنغام أغنيته الشهيرة "سهروني الليل"، معلقًا عليه: "ذكرى سعيد حبي، 26 سنة هي هدية من الله مع أثمن الهدايا التي منحني إياها لؤي وخالد"، بينما نشرت زوجته فيديو يجمع بين مجموعة من الصور التي تجمعهما، وفيديو من الاحتفال، على أغنيته "أنت حبيب ضحكاتي" معلقة عليه: "أنت حبيبي بمشواري، ذكرى زوجية سعيدة".

وطرح الفنان اللبنانى راغب علامة فيديو كليب جديد عبرموقع الفيديوهات "يوتيوب" بعنوان "استمارة 6" من كلمات نادرعبد الله، وألحان محمود الخيامى، وتوزيع توما.

يذكر أن النجم اللبنانى راغب علامة طرح فيديو كليب مؤخرًا، أغنية تحمل اسم "تعاليلى"، عبر قناته على يوتيوب ومنصاته على السوشيال ميديا، تزامنًا مع الاحتفال بعيد ميلاده، وهى من كلمات الشاعر الغنائى محمد عاطف، ألحان أحمد زعيم، توزيع موسيقى تومه.

قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ :

الفنان راغب علامة يكشِف عن وصيته لنجليه خالد ولؤي

الفنان راغب علامة ينعي الشاعر ناصر الجيل بكلمات مؤثرة