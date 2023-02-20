شكرا لقرائتكم خبر عن نيكولاس مارتن بمهرجان برلين: حفيدا جولدا مائير شاهدا Golda وأعجبا بالعمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتواصل فعاليات الدورة الـ 73 لمهرجان برلين السينمائي الدولي حيث عقد مؤتمرًا صحفيًا لفيلم Golda الذي يعرض في قسم البانوراما .

وحضر المؤتمر بطلة العمل الممثلة هيلين ميرين الحاصلة على الأوسكار والدب الذهبي الفخري من مهرجان برلين السينمائي في عام 2020 ومخرج العمل وعدد من الممثلين المشاركين في الفيلم .

يدور فيلم Golda حول على المسئوليات والقرارات الدراماتيكية التي واجهتها جولدا مائير، المعروفة أيضًا باسم "سيدة إسرائيل الحديدية" خلال حرب يوم الغفران.

وتجسد هيلين في الفيلم شخصية رئيسة الوزراء الإسرائيلية جولدا مائير الفيلم لا يركز على حياة جولدا بشكل عام، بل على فترة محددة في حياتها وتحديدا قبل حرب أكتوبر المجيدة بيوم وطوال أيام الحرب حتي وقف إطلاق النار، وصولا لتوقيع اتفاقية السلام ووفاتها بعد ذلك.

أحداث الفيلم تركز على تلك الفترة فقط، لذلك نجد أن معظم مشاهده تدور في أماكن محددة معظمها في مكتبها وغرفة عمليات الحرب ورد الفعل الإسرائيلي على الانتصارات المصرية التي كانت تتحقق على جبهة القتال .



صناع فيلم Golda



صناع فيلم Golda



صناع فيلم Golda



صناع فيلم Golda



صناع فيلم Golda



صناع فيلم Golda

وقال كاتب العمل نيكولاس مارتن، خلال المؤتمر: "كتبت العمل بناء على معلومات جديدة كشفت فى خلال آخر 10 أو 15 سنة، كنت احاول البحث عن حكاية من خلال هذه القصة، تكون خاصة بجولدا، ومع البحث وجدت القصة التى تستحق أن تنشر حول، مضيفًا: أنه كان عمره 10 سنوات عندما عرض عدد كبير من اللقطات لـ جولدا على شاشات التليفزيون، وكان همها الأول هو حماية أولادها وأحفادها."

وأضاف كاتب العمل نيكولاس مارتن: "اثنين من أحفاد جولدا شاهدا العمل، وكانا سعيدين بما قدمته هيلين عن جدتهما، وأنا فخور بسرد القصة الخاصة بـ جولدا مع مشاركة هيلين وكل فريق العمل، وأود أن أشكرهم دائما.