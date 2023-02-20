شكرا لقرائتكم خبر عن روبى تنتهى من تصوير 50% من أحداث مسلسل "حضرة العمدة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى فريق عمل مسلسل "حضرة العمدة" من تصوير 50% من أحداث المسلسل المقرر عرضه في رمضان المقبل، على أن يتم تصوير بقية المشاهد داخل مدينة الإنتاج الإعلامى، وهو المسلسل الذى يقوم ببطولته روبى، أحمد رزق، محمود عبد المغنى، وفاء عامر.

أيضًا يشارك في العمل كل من بسمة، سميحة أيوب، لطفى لبيب، صلاح عبد الله وأحمد بدير، دينا، ومحمد محمود عبد العزيز، وإدوارد، ومحمود حافظ، وإيهاب فهمي، وأحمد بدير، وكريم عبد الخالق، ومحمد الصاوي، ونهلة سلامة، وحسام داغر، وصولا عمر، وتأليف إبراهيم عيسى وإخراج عادل أديب، ومن إنتاج ريمون مقار ومحمد محمود عبد العزيز.

وتجسد الفنانة روبى خلال أحداث المسلسل شخصية "صفية الفارس" أستاذة علم نفس في الجامعة الأمريكية، ويضغط عليها أهلها من أجل العودة لقريتها من أجل الترشح للعمودية العديد من المواقف والتحديات فى إطار اجتماعى مشوق.