تفاصيل حفل أنغام في قطر

ياسر رشاد - القاهرة - تستعد النجمة أنغام، لإحياء حفلاً غنائيًا، يوم الجمعة 24 فبراير الجارى، وذلك في دولة قطر، إذ مقرر أن تُمتع جمهورها بمجموعة من أفضل أغانيها التي يتفاعل معها بشكل كبير .

وكانت أنغام طرحت، أخيرًا أغنية جديد "خلينى شوية معاك" مع احتفالات عيد الحب، وذلك عبر موقع الفيديوهات الأشهر عالميًا "يوتيوب".

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أغنية "خليني شوية معاك" من كلمات أمير طعيمة، وألحان توزيع خالد عز، وميكس وماستر أمير محروس .

وتقول كلماتها:" من أول ما ابتدينا في الكلام

من أول لمسة بينا في السلام

أنا قلبي حس يومها أوام أوام

إحساس غريب صعب أقوله

وكأني عشت الموقف ده زمان

حسيت كان روحي واخدة على المكان

كل اللي جوا مني في عيني بان

ما أنا عشت ليك عمري بطوله

حبيتك من كلمة ونظرة عين

حبيتك قبل ما أقابلك بسنين

ولقيتك من بدري أنا بستناك

حبيتك من كلمة ونظرة عين

حبيتك قبل ما أقابلك بسنين

ولقيتك من بدري أنا بستناك

خليني شوية معاك

أنا كل حاجة نفسي فيها فيك

مابقتش بأخاف حبيبي غير عليك

فعلا عمري الحقيقي بدأته بيك

وبين إيديك كل حياتي

صدقني أنا عشت حبك من سنين

من قبل اليوم ده ما كنت عارفة أنت مين

ودي حاجة صعب تحصل مرتين

أنت اللي جاي وذكرياتي

حبيتك من كلمة ونظرة عين

ولقيتك من بدري أنا بستناك

خليني شوية معاك

حبيتك من كلمة ونظرة عين

حبيتك قبل ما أقابلك بسنين

ولقيتك من بدري أنا بستناك

خليني شويه معاك ".

أغنية أنغام عشان أرضيك

يذكر أن آخر الإصدارات الغنائية للفنانة أنغام، أغنية بعنوان "عشان أرضيك"، وحققت نجاحًا كبيرًا على موقع "يوتيوب"، وهي

من كلمات أحمد قطوط، ألحان أحمد زعيم وتوزيع وليد فايد، ميكس وماستر أمير محروس.

وتقول كلماتها: "شان ارضيك انا شفت الحياه بعنيك ‎انا عشت اللي عدي ده ليك ‎بقيتلي الماضي و الحاضر .. بنيت الجاي كله عليك ‎عشان ارضيك نسيت نفسي نسيت روحي ‎لغيت راحتي بقي طموحي ‎تقول حاجه و اقول حاضر "ولا بترضي في يوم معاليك" ‎مش فاكره ليك لحظه هنا ‎مش هبقي تاني مسلمه

‎قلبي اللي كان لك زي ضلك لسه الجراح في معلمه ‎وياك سنين متحمله ‎تجرح و برضو مكمله ‎ليه كنت راضيه ابقي واحده متقيدة و متسلسله ‎عشان ارضيك انا شفت الحياه بعنيك ‎انا عشت اللي عدي ده ليك ‎بقيتلي الماضي و الحاضر .. بنيت الجاي كله عليك ‎عشان ارضيك نسيت كل البشر و الناس ‎بقيت صوره بلا احساس ‎خساره قلبي كان فاكره خضوعه ليك وفا و اخلاص ‎عشان ارضيك سنين بنكر عليا ظنوني ‎بكدب فيها حتي عيوني ‎وباخدع نفسي و بكابر لو كل العيون يلوموني".