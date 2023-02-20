نور النبوي يخوض أولى بطولاته السينمائية بـ "الحريفة"

ياسر رشاد - القاهرة - يخوض الفنان الشاب نور النبوي، أولى بطولاته السينمائية وذلك من خلال فيلم "الحريفة"، والذي مقرر أن يعرض الفترة المقبلة بجميع دور العرض .

فيلم "الحرّيفة" تدور أحداثه في إطار من الدراما والأكشن، إذ يجسد نور النبوي شخصية ماجد وهو لاعب كرة قدم يخوض معركة مع أقرانه من محترفي كرة القدم من الطبقتين، العليا التي كان ينتمي إليها، والدنيا التي اضطرته الظروف لأن يصبح فردًا منها.

اقرأ ايضًا .. نور النبوي يفتح صندوق أسراره لمنى الشاذلي

ويضم فيلم "الحريفة" مجموعة من النجوم، وهم:" نور النبوي، نجم كرة القدم السابق والإعلامي أحمد حسام ميدو كممثل لأول مرة، ونور إيهاب، أحمد غزي، خالد الذهبي،

سليم الترك ومغني المهرجانات كزبرة ".

آخر أعمال نور النبوي

يذكر أن آخر الأعمال التلفزيونية للفنان الشاب نور النبوي، مسلسل "راجعين يا هوى"، وعرض ضمن السباق الرمضاني الماضي، والعمل من تأليف عميد الدراما العربية أسامة أنور عكاشة، ويقوم بالمعالجة الدرامية محمد سليمان عبدالمالك، ومن إخراج محمد سلامة.

ويشارك في بطولته الفنان خالد النبوي، نور اللبنانية، أنوشكا، وفاء عامر، سلمى أبو ضيف، إسلام ابراهيم، أحمد بدير وهنا شيحة.