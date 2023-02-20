انطلاق أسبوع العٌلا السينمائي السعودي (الخميس)

ياسر رشاد - القاهرة - يستقبل مهرجان فنون العُلا أسبوع العلا السينمائي ، والذي ينطلق ابتداءً من يوم الخميس 23 فبراير حيث يحتضن مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي الأسبوع.

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ينطلق العرض مع فيلم "سطّار"، للفنان عبد الله العراك، وهو دراما كوميديّة سعودية تدور أحداثها في عالم المصارعة الحرة.

وفي يوم 24 فبراير، تعرض الأفلام العربية القصيرة التي تمثل السينما العربية ومنها "عبر الأزقة" من إخراج اليمني يوسف الصباحي، و"حديقة الحيوان" من إخراج الأردني طارق ريماوي، و"فيلم نعيمة" من إخراج السوداني المغربي سامي سيف سر الختِم، و"على قبر أبي" من إخراج المغربية جواهين زنتار، والذي حصل على جائزة اليُسر الذهبية لأفضل فيلم قصير في مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي لعام 2022.

وفي الـ25 فبراير يعرض مجموعة من خمسة أفلام قصيرة دولية من الهند إلى سنغافورة وغانا إلى الصومال، تقدم هذه الأفلام رؤى حول الثقافات الأخرى من بعض صانعي الأفلام الأكثر إثارة للاهتمام على الساحة السينمائية، وتضم المجموعة على أفلام "الصبيّ الذي لا يبصر الجمال" للهندي سوراف ياداف، و"تسوتسوي" لأمارتي أرمار من غانا، و"توقف ليلي" للصومالي خضر عيدروس أحمد، و"حساء السلاحف" لتشون من سنغافورة، و”أستيل“ للسنغالية رماتا سولاي سي.

وسيُعرض فيلم "العمّة" للمخرج السنغافوري هي شومينغ في يوم 26 فبراير الفيلم المشارك رسميًا في جوائز الأوسكار والحائز على جائزة الجمهور في مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي 2022، وهو

فيلم من عالم المسلسلات تدور أحداثه حول قصة الأرملة “ليم” التي تمضي وقتها بين إرضاء ابنها، ومشاهدة الدراما الكورية المرعبة. وبينما يضطر ابنها إلى الاعتذار عن مصاحبتها في رحلة إلى كوريا الجنوبية حيث مواقع تصوير مسلسلها المفضل. تشعر بالقلق والخوف من السفر وحيدةً؛ لكن سرعان ما ترى في الرحلة فرصة لتخطّي الكثير من التحدّيات. في إطار من الكوميديا والمغامرة.

وفي يوم 28 فبراير، يُعرض فيلم التحريك "دنيا وأميرة حلب" من إخراج ماريا ظريف وأندريه كادي، فيما يعرض فيلك "ملكات" العمل الإخراجي الطويل الأول للمخرجة المغربية ياسمين بنكيران، من بطولة نسرين الراضي ونسرين بنشارة وريحان جران

كما يحظى رواد السينما بفرصة مشاهدة حسين فهمي يوم 2 مارس في الفيلم المصري الكلاسيكي المحبوب "خلّي بالك من زوزو" (1972) من إخراج حسن الإمام حيث احتفلت مؤسسة مهرجان البحر الأحمر السينمائي بمرور 50 عامًا على صدوره، وقامت مؤخرًا برعاية ترميم الفيلم.