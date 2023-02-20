إيهاب توفيق يفتح صندوق أسراره أمام أنغام

ياسر رشاد - القاهرة - يحل الفنان إيهاب توفيق، ضيفًا على النجمة أنغام في برنامجها الذي يحمل نفس اسمها، ويذاع عبر شاشة دبي، وذلك يوم الخميس المقبل 23 فبرابر الجاري .

ومن المقرر أن يكشف إيهاب توفيق العديد من الأسرار الشخصية والفنية، إضافة إلى تقديم عدد من الأغاني برفقة أنغام .

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ومن ناحية أخرى، يستعد الفنان إيهاب توفيق لطرح أغنية جديدة بعنوان "هتعاتب" بالتعاون مع الملحن عزيز الشافعي، وذلك عبر موقع الفيديوهات الأشهر عالميًا "يوتيوب".

وتعد "هتعاتب" أول مشاركة غنائية تجمع إيهاب توفيق وطفل "الغزالة رايقة" محمد أسامه، والأغنية من كلمات عبد الرحمن سردينا وألحان عزيز الشافعى وتوزيع

وطرح المطرب إيهاب توفيق، أخيرًا أغنية بعنوان "ليكي عندي"،

على موقع الفيديوهات "يوتيوب" وباقي منصات مواقع التواصل الاجتماعي، والأغنية من كلمات تامر حسين وألحان عزيز الشافعى وتوزيع أحمد عادل.

وسام عبد المنعم.

أغنية "ليكي عندي" هي الأغنية الثانية للفنان إيهاب توفيق في أقل من شهر حيث طرح مؤخرا أغنية "باشا"، والتي تم تصويرها على طريقة الفيديو كليب، حيث يتماشى إيقاعها مع أجواء الصيف من ناحية اللحن والتوزيع الموسيقى.

"باشا" تم تصويرها في دبي، ومن إخراج عادل سرحان، وكلمات محمد شكري وألحان بينو وتوزيع مانسي.