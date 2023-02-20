أنسي أبو سيف يكشف الجانب الإنساني في شخصيته

ياسر رشاد - القاهرة - أقام مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير ، ندوة لمهندس الديكور أنسي أبو سيف اليوم الإثنين 20 فبراير، وذلك خلال فعاليات الدورة التاسعة من المهرجان والمقرر أن تستمر حتى 22 من نفس الشهر .

وكشف أنسي أبو سيف العديد من الأسرار الفنية والشخصية، إذ قال إنه تعلم الكثير في مجاله من عمال السينما، لأنهم يعلمون أكثر من أي شخص ولديهم أرث عمره أكبر من ١٠٠ عام من المعرفة.

اقرأ ايضًا .. ندوة أنسي أبو سيف في مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير (الليلة)

وأضاف أنسي أبو سيف قائلا:" زمان مكنش التطوير زي دلوقتي ولقيت نفسي تلميذ قدام أسطى نجار لما عدل على شغل ليا بعد ما حققت نجاح كبير في يوميات نائب في الأرياف واتغريت في نفسي شوية".



وتابع، قائلًا:"نجار السينما ميعرفش يعمل كرسي أو ترابيزة لكنه يقدر يبني عمارة بطريقته وأسلوبه.. وأقعد في البيت أحسن من التعامل مع العامل بنظره فوقية".

وكشف مصمم المناظر أنسي أبو سيف عن رفضه العمل في فيلم "إبراهيم الأبيض" في البداية، قائلا:" بعد نجاح الكيت كات بقى كل اللي بيتعرض عليا أفلام تدور أحداثها في حي شعبي.. ولكن بعد تدقيق في القصة بنيت ديكور كامل بداية من جبل المقطم حتى الحارة الشعبية ومنزل عبد الملك زرزور".

وتحدث أنسي أبوسيف عن كيفية توظيف الديكور دراميا، بعدما تمكن من تقديم أعمالا يشهد لها على مدار مشواره الفني، أبرزها

الحرافيش، الكيت كات، أيام السادات وغيرهم.



وتوافد الجمهور بأعداد كبيرة لحضور ماستر كلاس أنسي أبو سيف، والتواجد مبكرا قبل موعد الندوة للاستفادة من تاريخه الفني.

أقيمت ندوة مهندس الديكور ومصمم المناظر أنسي أبو سيف، في مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية، في تمام الساعة 2.00 وحتى 4.00 عصرا بحضور الجمهور والنقاد ووسائل الإعلام، وأدارها المخرج السينمائي أحمد نبيل.

نظم مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير منذ انطلاقه الخميس الماضي، عدد من الندوات والفعاليات، أبرزها ندوة تكريم مع الفنانة سماء إبراهيم، وماستر كلاس مع المخرج محمد ياسين، حضرهما أعداد كبيرة من الجماهير والصحفيين.

تتكون إدارة مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير من محمد محمود رئيسًا، وموني محمود للإدارة الفنية، ومحمد سعدون مديرًا، وهو احتفالية سينمائية تقام كل عام، أسسته وتنظمه جمعية دائرة الفن، ويهدف لنشر ثقافة الفيلم القصير، وتبادل الثقافات العربية الدولية. ، تحت رعاية ودعم وزارة الثقافة وهيئة تنشيط السياحة ووزارة الشباب والرياضة.