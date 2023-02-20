مسرحية "ميمو" في الرياض اليوم

ياسر رشاد - القاهرة - ينطلق عرض مسرحية "ميمو"، اليوم الإثنين 20 فبراير في بوليفارد، رياض سيتي، وذلك على هامش فعاليات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية.

مسرحية "ميمو" من تأليف ضياء محمد إخراج هشام عطوه وإنتاج حمد وبطولة أحمد حلمي وهنا الزاهد وهنا شيحة وأحمد رزق وحمدى الميرغني ومحمد رضوان بدر.

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يعود أحمد حلمي إلى المسرح مرة أخرى بعد غياب 20 عامًا، من خلال أحداث المسرحية الكوميدية المليئة بالفكاهة والمواقف الساخرة، وتدور أحداث المسرحية حول شخصية مسعود الفاشل والمهمش من

أسرته.

وتعرض مسرحية "ميمو" للنجم أحمد حلمى، مجموعة من الفنون الأدائية والتعبيرات والإيماءات لتجسيد مشاهد كوميدية فريدة، ومنح الجمهور تجربة مميزة تجعلهم يتقاسمون ترفيه اللحظة ويعيشون أجواء استثنائية في أرجاء المسرح.

ويشارك في المسرحية هنا الزاهد، ومحمد رضوان، وهنا شيحة، وحمدي المرغني ويبدأ عرض المسرحية يوميا من التاسعة مساءً حتى الثانية عشرة والنصف بعد منتصف الليل.