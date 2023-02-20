كيفن هارت| إلغاء مفاجئ لعرضه في مصر والسبب لايصدق

ياسر رشاد - القاهرة - تعرَّض العرض الكوميدي للنجم العالمي كيفن هارت، للإلغاء المفاجئ، قبل يومٍ واحد من إقامته في ستاد القاهرة.

اقرأ أيضًا..كيفن هارت في عرض كوميدي بالقاهرة

لم تعلن الشركة المنظمة للحفل عن الأسباب الحقيقية للإلغاء، التي من الممكن أن تعود إلى الحملات الرافضة لعرض كيفن هارت في مصر التي انطلقت بعد الإعلان الرسمي عن الحفل على صفحات التواصل الاجتماعي، منادية بإلغاء العرض، نظرًا لتأييده لحركة Afrocentric التي تدعو أن بناة الأهرامات هم أصحاب البشرة السمراء، ويهدفون إلى استردادها لمكانها الأصلي شمل إفريقيا حسب اعتقاداتهم.

من المقرر أن يستأنف كيفن هارت بعد ذلك جولته الكوميدية، في مختلف المدن العربية خلال فبراير الجاري.

تتضمن الجولة العالمية لكيفن هارت عددًا كبيرًا من الدول، من بينها "الإمارات،

هولندا، المملكة المتحدة، لندن".

يأتي جدول الجولة العالمية لكيفن هارت في 2023 كالآتي:

يسافر هارت إلى دبي يوم 22 فبراير، والمملكة المتحدة في إبريل، إذْ يقيم ستاند آب في برمنغهام ومانشستر يومي 24 و25 أبريل، ثم يلتقي هارت جمهوره في هولندا، يوم 26 أبريل، ويسافر بعدها إلى لندن يوم 27 أبريل.

أبرز أفلام كيفن هارت الكوميدية:

شارك كيفين في أفلام سينمائية عدة من أشهرها: (الضحك على آلامي) 2011، (كيفين هارت: دعني أشرح لك) 2013.