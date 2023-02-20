شكرا لقرائتكم خبر عن 5 نجوم الأكثر مشاركة فى دراما رمضان خلال آخر 10 سنوات.. تعرف عليهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتنافس عدد من نجوم الفن في الدراما التليفزيونية في كل عام في دراما رمضان، الذى يشهد مشاركة عدد كبير من المسلسلات بمشاركة عدد كبير من الفنانين، وعلى مدار الـ10 سنوات الماضية ظهر أكثر من فنان بصفة مستمرة خلال الأعوام الماضية منذ عام 2013، ولم يتوقف عن الظهور غير مرة او مرتين بحد أقصى وهو ما نكشفه خلال هذا التقرير.

يسرا

يسرا

تعتبر النجمة الكبيرة يسرا، من أبرز النجمات التي تحرص على الاستمرارية في الظهور الرمضانى كل عام وينتظر الجمهور أعمالها بشغف، حيث قدمت مسلسل "نكدب لو قلنا مبنحبش" عام 2013، وواصلت بعده تقديم العديد من المسلسلات في كل عام بشهر رمضان وهم، "سرايا عابدين بجزئيه الأول والثانى"، "فوق مستوى الشبهات"، "الحساب يجمع"، "لدينا أقوال أخرى"، "خيانة عهد"، "حرب أهلية"، و"أحلام سعيدة"، و "حمد لله على السلامة" الذى سيعرض هذا العام، ولم تتوقف يسرا عن المشاركة سوى مرة وحيدة وهى في عام 2019.

نيللى كريم

نيللى كريم

لا تختلف النجمة نيللى كريم عن يسرا، فهى دائمة التواجد ويحرص أيضا جمهورها على انتظار أعمالها والتي تحرص خلاله أن تقدم رسالة هادفة، حيث قدمت نيللى كريم مسلسل "بنت اسمها ذات" عام 2013، وتوالت الأعمال الدرامية كل عام وهى، سجن النساء، سرايا عابدين، تحت السيطرة، سقوط حر، لأعلى سعر، اختفاء، بـ 100 وش، ضد الكسر، وفاتن أمل حربى، ومسلسل "عملة نادرة" الذى سيعرض هذا العام، ولم تغيب عن الدراما سوى عام 2019 فقط.

محمد رمضان

محمد رمضان

حقق محمد رمضان نجاحا في الدراما منذ دخوله فيها عام 2014، من خلال مسلسل "ابن حلال"، ليكون لهذا النجاح استمرار رمضان في الدراما حيث قدم، الأسطورة، نسر الصعيد، البرنس، موسى، المشوار، ولم يغيب عن الدراما الرمضانية سوى عامي 2015 و2017.

امير كرارة

أمير كرارة

يعتبر الفنان الأكثر استمرارية الذى لم يغب عن دراما رمضان لمدة الـ 10 أعوام السابقة، حيث قدم مسلسل "تحت الأرض" عام 2013، وقدم بعد ذلك "أنا عشقت"، و"حوارى بوخاريست"، و"الف ليلة وليلة"، و"الطبال، ومسلسل "كلبش بأجزائه الثلاثة"، ومسلسل "الاختيار" الجزء الأول، ومسلسل "نسل الأغراب"، ومسلسل "العائدون"، ويعرض له هذا العام مسلسل "سوق الكانتو".



طارق لطفي

طارق لطفى

الفنان اطرق لطفى لا يختلف كثيراً عن النجوم السابقين، فقدم خلال الـ 10 سنوات الماضية، حكاية حياة، عد تنازلى، جبل الحلال، بعد البداية، شهادة ميلاد، بين عالمين، القاهرة كابول، جزيرة غمام، ويعرض له هذا العام مذكرات زوج، ولم يغيب اطرق لطفى خلال الـ 10 سنوات سوى عام 2018 و 2020.