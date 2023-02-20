غيثة العلاكي ترافق سعد لمجرد وتمسك بيده أثناء محاكمته بتهمة الاغتصاب.. فيديو

كتب امير فتحي في الاثنين 20 فبراير 2023 05:49 مساءً - بدأت محاكمة الفنان المغربي سعد لمجرد، المتهم بالاغتصاب والاعتداء الجنسي الخطير، في باريس صباح اليوم الاثنين 20 فبراير الجاري.

ووثقت الكامبرا لحظة وصول لمجرد إلى المحكمة وكان برفقته زوجته غيتة العلاكي، سيدة الاعمال المقيمة في كندا، والتي أعلن عقد قراهما في شتنبر الماضي.

كما ظهرت المدعية “ضحية الاغتصاب المزعوم” وهي تخرج من المحكمة، قبل أن تغادرها بسرعة، وكانت قد صرحت أن “اعتداء” لمجرد عليها دمر حياتها.

والفنان المغربي سعد لمجرد، البالغ من العمر 37 سنة، متابع بتهمة اغتصاب امرأة فرنسية في فندق فخم في شارع الشانزليزيه في أكتوبر 2016 تحت تأثير الكحول والكوكايين.

وفي حالة إدانته وثبوت التهمة، يواجه النجم المغربي عقوبة تصل إلى 20 عامًا من السجن. ومن المتوقع صدور حكم المحكمة يوم الجمعة.

ويُزعم أن لورا بريول البالغة من العمر عشرين عامًا التقت لمجرد في ملهى ليلي في باريس ورافقته إلى غرفته في الفندق الذي كان يقيم فيه، وفقًا للوثيقة التي تلخص نتائج التحقيق التي قرأها الرئيس في المحكمة.

وبالإضافة إلى الاغتصاب، تدعي بريول أنها تعرضت للضرب عدة مرات وهي تحاول إبعاده قبل اغتصابها. في غضون ذلك، قال موظفو الفندق إنهم رأوها تغادر غرفة الفندق وهي تبكي.