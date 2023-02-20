مريم حسين تثير الغضب بتعليق على تبرع نجوى كرم

شكتت الفنانة المغربية مريم حسين في تبرع الفنانة اللبنانية نجوى كرم بمليوني دولار لصالح منكوبي الزلزال في سوريا وهو ما عرضها لانتقادات حادة من رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

مريم حسين تستفز الجمهور بتعليق على نجوى كرم

وعلقت مريم حسين خلال لقاء لها عن رأيها في الأخبار المتداولة عن تبرع فنانة لبنانية بـ 2 مليون دولار، بأنها توافق الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي التي وصفت الأمر بالنفاق دون أن تذكر اسم نجوى كرم.

وأضافت مريم حسين أنه من المستحيل إقدان فنانة لبنانية على هذا الفعل خاصة مع صعوبة حصول اللبنانين على أموالهم من البنوك والأوضاع الاقتصادية في لبنان.وتابعت قائلة: "أنا وأحلام نفس العقلية، هي كا كتبت الاسم بس معاها حق، أول شئ في لبنان لا أحد يقدر يطلع فلوسه، ولما انت بتكون عندك المبلغ ليش شعبك ما عنده هذا المبلغ".

وأوضحت أنها لا تحب تصدر الترند واستعراض تبرعاتها على الملا، معلقة: "الله يجازيهم بألف خير لكل فنان، لكل فنانة، لكل أحد تبرّع بالعكس هذا الشيء ميزان حسناتهم بس أنا عن نفسي ما صرت أحب أركب الموجة، إذا أنا بساعد، بساعد بيني وبين ربي، ولكن كمان إذا في أشياء أعمال خيريّة أكيد رح أصوّرها بس مش لازم إنه تكون مع الموجة يعني".

ولفتت إلى أنها في بعض الأوقات تصور الأعمال الخيرية من أجل أن يحتذي بها المتابعون أما عرض البعض لتبني أطفال سوريا أثار استهجانها مشيرة إلى أن من يرغب في ذلك عليه الاتصال بالجهات المعنية وليس الإعلان فقط.

وتعرضت مريم حسين لهجوم من المتابعين حيث اعتبر البعض أن حديثها إساءة للشعب اللبناني وللفنانة نجوى كرم، وجاءت بعض التعليقات: "لو ماكان اسم نجوى كرم موجود ماكان حدا درى عنك ولا عن الفيديو تبعك !"، "حابب رد عليكي وقلك انو ماحدا سامع عنك غير لما جبتي سيرة نجوى كرم.. وبعد ما منعرف شو بتعملي"، "اذا بدك تحكي على رموز لبنانية ما تعتبري حالك بنت لبنان وما منتشرف فيكي".

مريم حسين تتراجع عن تصريحاتها

وتسبب الهجوم على مريم حسين لدفعها إلى محاولة توضيح ما تقصد من خلال تغريدة عبر حسابها الشخصي على موقع تويتر قائلة: "تعليقا على الفيديو المتداول انا حابة أرد و اشرح شنو كان قصدي، الشعب اللبناني اللي انا بعتبر نفسي بنته، و يلي حضنني و عاملني اجمل معاملة، (مش قادر يتصرف بفلوسه بالبنك) … لا اكثر ولا اقل".مريم حسين تثير الغضب بتعليق على تبرع نجوى كرموتابعت: "أنا ولا نهار اسأت لأي شعب او أي دولة من الدول العربية، نحنا كلنا اخوان، و الأهم من كل اللي قاعد ينقال نركز شلون بدنا نساعد اخواننا الشعب السوري! الله يحمي الجميع".

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