تعليق عفوي من زوج نانسي عجرم على وزنها

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لـ فادي الهاشم، زوج الفنانة اللبنانية نانسي عجرم أثناء تواجده في حفلها الأخير بمناسبة عيد الحب والذي أحيته في بيروت وهو يعلق على وزنها.

فادي الهاشم يعلق على وزن نانسي عجرم

وظهر فادي الهاشم في مقطع الفيديو وهو يجلس على طاولة وسط عدد من الحضور وأصدقائه يتحدث فيه عن عدم تناول نانسي عجرم الكثير من الطعام قائلا: "نانسي ضعفانة كتير لازم تأكل شوي".ومازحت نانسي عجرم زوجها فادي الهاشم بالرد عليه من خلال أغنية حبك سفاح بغناء مقطع من الأغنية والتي قالت فيه: "علشانك ممكن أعيش أسبوع مبأكلش ولا أشرب".وتغزلت نانسي عجرم في زوجها من خلال توجيه بعض الأغاني له طوال الحفل والوقوف أمامه للغناء والتفاعل معه بالضحك والمزاح.

وتفاعل الجمهور مع الفيديو المتداول لـ فادي الهاشم، زوج نانسي عجرم، وتنوعت التعليقات ما بين: "زوجها سوالف جدتي"، "مافيش حاجة ببلاش يا دكتور هي نجمه لازم تحافظ علي وزنها عشان تجبلك المصاري ،عايزها مربربه ستتها وقعدها فالبيت واصرف زي الرجالة"يخزي العين" "تضعف ما يعجب تصير برميل ما يعجب العمى ماشي يملي عينكم".

زوج نانسي عجرم يعلق على جسدها

وكانت أحيت نانسي حفلاً غنائيا في بيروت، بالتزامن مع عيد الحب، وخصصت جزءاً من العائد المادي للحفل لصالح المتضررين من الهزات الأرضية المتتابعة في تركيا وسوريا.

وكانت أغنية حبك سفاح التي غنتها نانسي عجرم لزوجها حققت أرقام قياسية عند طرحها وتصدرت مؤشرات البحث في جوجل بعد أن حققت أغنيتها 1.3 مليون مشاهدة بعد طرح الأغنية ب20 ساعة فقط

زوج نانسي عجرم

يذكر أن الأزمة التي تعرض لها زوج نانسي عجرم انتهت قبل أيام وأصدر القضاء اللبناني كلمته الأخيرة في قضية قتل الشاب السوري محمد الموسى الذي اقتحم فيلا الفنانة نانسي عجرم قبل 3 سنوات في بيروت، على يد زوجها طبيب الأسنان فادي الهاشم.وقضت المحكمة بمنع محاكمة فادي الهاشم، وتبرئته من تهمة القتل العمد، في حق محمد الموسى، مع اعتبار الحادث دفاعاً عن النفس.

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