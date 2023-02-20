النجمة أنغام ستحيي الأسبوع المقبل حفلاً في قطر

أعلنت النجمة أنغام أنها ستحيي الأسبوع المقبل حفلاً في دولة قطر، وتحديداً في الخيمة العربية في كتارا، وذلك عبر منشور على حسابها في موقع التواصل الاجتماعي إنستغرام.ونشرت النجمة صورة لبوستر الحفل وأرفقته بتعليق كتبت فيه: "ميعادنا في قطر يوم ٢٤ فبراير.. قطر، استعدوا".وكانت أنغام قد طرحت مؤخراً أغنية "خليني شوية معاك"، تزامناً مع يوم الحب، والأغنية من كلمات الشاعر الغنائي أمير طعيمة، وألحان وتوزيع خالد عز.

وقبل ذلك شاركت الفنانة أنغام متابعيها ومحبيها صورةً لها من "بوستر" أغنية يوم الحب، وشوَّقتهم للاستماع إلى الأغنية.وغرَّدت المطربة في يوم الحب: "انتظروا كليب.. خليني شوية معاك.. الساعة 6 مساء بتوقيت القاهرة".وكانت أنغام قد كشفت عن أغنيتها الخاصة بـ"يوم الحب"، خلال المؤتمر الصحفي الذي أجرته قبل حفلتها في الكويت ضمن حفلات فبراير 2023، مبينةً أنها بصدد إصدار أغنيةٍ جديدةٍ في هذا اليوم.وأحيت النجمة مؤخراً حفلةً على مسرح أرينا الكويت مع الفنان مطرف المطرف، ضمن مهرجان فبراير الكويت 2023، كما شاركت في "ليلة صوت الأرض" في الرياض، العاصمة السعودية، وتألقت في تقديم برنامجها "أنغام"، حيث استضافت فيه الفنان عبدالله الرويشد.

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