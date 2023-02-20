جورج وسوف | حفل غنائي يقطع حالة الحداد على نجله

ياسر رشاد - القاهرة - يعود سلطان الطرب جورج وسوف، لجمهوره من خلال حفل غنائي جديد، بعد توقفه عن نشاطاته الغنائية بعد الفاجعة التي أصابته بسبب رحيل نجله وديع في مطلع يناير الماضي.

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ومن المقرر ان يقام الحفل في الـ 10 من مارس القادم داخل أحد الفنادق الكبرى بالكويت، مع الفنان بهاء سلطان.

أول أغنية لجورج وسوف بعد رحيل وديع

كانت أحدث الإصدارات الغنائية لـ جورج من خلال أغنية نص عمري"، والتي اجتازت حاجز مليوني مشاهدة خلال مايقرب من أسبوع من طرحها عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

وتقول كلماتها"

"قلت أدفع نص عمري بس اعيش وياك شويه م انت اجمل حاجه فيا واللي بينا خلاص قدر والسنين اهي بينتلي يا احنّ الناس عليا ان عمري عليك شويه وان عمره ما راح هدر قلت أدفع نص عمري بس اعيش وياك شويه م انت اجمل حاجه فيا واللي بينا خلاص قدر والسنين اهي بينتلي يا احنّ الناس عليا ان عمري عليك شويه وان عمره ما راح هدر يا حبيبي يوم ما جتلي كان أول يوم بعمري من ساعة لما شفتك

عمري ما حسبت عمري ايامي معاك جميلة ياريتها كانت طويلة

نعيش مع بعض عيلة اكمّل بها عمري من بدري بتمناك واهو قلبي راح وياك مخطرش يوم ع البال تسبقني و امشي وراك لو دمعي سال انهار لو عشت الف نهار مش شايف الا ليل مبيطلعلوش نهار

يا حبيبي

يوم ما جتلي كان أول يوم بعمري من ساعة لما شفتك

عمري ما حسبت عمري ايامي معاك جميلة ياريتها كانت طويلة نعيش مع بعض عيلة اكمّل بها عمري ايامي معاك جميلة ياريتها كانت طويلة

تُعتبر "نص عمري" رسالة رثاء لابنه الراحل وديع، الذي رحل في ريعان شبابه مطلع يناير الماضي، وشكّل صدمة كبرى على جورج وأسرته وعائلته.

صاحب الأغنية لقطات مؤثرة من لحظات لن تنسى جمعت بين وسوف وابنه وديع سواء على المستوى والفني أو الشخصي، حيث كان يرافقه وديع في كل خطوات وسوف الفنية.

ظروف رحيل وديع المفاجئ:

كان وديع ابن جورج وسوف تعرض لأزمة صحية مفاجئة بعد إجرائه عملية تكميم المعدة، وأصيب بنزيف داخلي دخل على إثره العناية المشددة، لكنه توفى بعد أيام قليلة.

حرص عدد من نجوم الفن مواساة عائلة وديع، على رأسهم ماجدة الرومي، نجوى كرم، رامي عياش، نانسي عجرم، زياد برجي، هيفاء وهبي، وائل جسار، عامر زيان، نادر الاتات.