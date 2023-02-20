ليالي باليه موسكو على مسرح الأوبرا

ياسر رشاد - القاهرة - تستقبل دار الأوبرا المصرية فرقة باليه موسكو الروسية، وذلك بمشاركة نجوم مسرحى البولشوي والمارينسكي لتقديم العرض الشهير الجمال النائم للموسيقار العالمى تشايكوفسكى.

اقرأ أيضًا..عمر خيرت يلتقي جمهوره في الأوبرا (غدًا)

ومن المقرر أن يقام الحفل على مدار 3 ليالِ في الثامنة مساء الأربعاء والخميس والجمعة 22، 23 ، 24 فبراير على المسرح الكبير .

باليه الجمال النائم يعد أحد أشهر الأعمال الكلاسيكية العالمية وعرض للمرة الأولى عام 1890 على مسرح مارينسكى بسان بطرسبرج وصمم رقصاته الأصلية ماريوس باتيبا ويدور حول

الأميرة الصغيرة التى تدبر ساحرة شريرة حيلة لقتلها فى سن السادسة عشرة نتيجة جرح من إبرة مغزل ورغم احتياطات والدها الملك تنجح الحيلة فتموت الفتاة على الفور إلا أن بعض الجنيات الطيبات يتعاطفن معها ويحولن موتها إلى نوم طويل ويربطن استيقاظها بظهور أمير شاب ينتصر على الوحش وينقذ الجمال النائم.