تعاون مؤسسي.. وزيرة الثقافة تؤكد عمق العلاقات التاريخية بين مصر وأوزبكستان

ياسر رشاد - القاهرة - أكدت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، عمق العلاقات التاريخية التي تربط مصر وأوزبكستان، والتي تحرص وزارة الثقافة المصرية على توطيدها من خلال عقد اتفاقية تعاون وتبادل ثقافي بين البلدين، لإقامة عدد من الأنشطة والفعاليات المشتركة.

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جاء ذلك خلال لقاء الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، مع نزاربيكوف أحمدوفيتش وزير الثقافة والسياحة بدولة أوزبكستان، والوفد المرافق له، لبحث سُبل تعزيز التعاون الثقافي بين الجانبين، وذلك بحضور الدكتورة إيمان نجم، رئيس قطاع العلاقات الثقافية الخارجية بوزارة الثقافة المصرية.

دعتْ الدكتورة نيفين الكيلاني الجانب الأوزبكستاني، للمشاركة في المهرجانات والفعاليات الفنية والموسيقية التي تنظمها وزارة الثقافة بمصر.

تعاون مؤسسي:

من ناحيته، أكد وزير الثقافة والسياحة

الأوزباكستاني، أن الشعب الأوزباكي يهتم بالتراث والثقافة المصرية، ويولي اهتمامًا خاصًا بالفنون والموسيقى، ولفت إلى ضرورة وجود تعاون مؤسسي في مجالات التدريب والتعليم لفنون العزف والموسيقي والبالية.

مهرجان "بخاري":

وجَّه أحمدوفيتش الدعوة للجانب المصري، للمشاركة بالدورة المقبلة من مهرجان" بخاري" الفني والذي يقام بأوزبكستان مايو المقبل.

يأتي اللقاء في إطار الزيارة الأولى التي يقوم بها شوكت ميرضيائيف، رئيس دولة أوزبكستان لمصر، برفقة وفد رفيع المستوى لتعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مختلف المجالات.