فبراير الكويت 2023| فعاليات الاسبوع الختامي للمهرجان

ياسر رشاد - القاهرة -

اختتمت فعاليات فبراير الكويت 2023 بليلة غنائية ما بين الطرب والرومانسية نجماه "سفير الاغنية الخليجية" عبد الله الرويشد، و"ملكة الاحساس" اليسا، الذي نظمته واشرفت عليه "روتانا ميوزك جروب".

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وجمع في دورته لهذا العام 11 مطربا ومطربة من ابرز نجوم الغناء الكويتي والخليجي والعربي اسعدوا الجمهور في مسرح قاعة "الأرينا" بالكويت على مدار ثلاثة اسابيع في 6 حفلات غنائية، جاء ختامها مع نوال الكويتية واصيل ابو بكر نجمي الحفل الخامس من الاسبوع الاخير ، ومع الحفل السادس والفنانين عبد الله الرويشد واليسا اسدل الستار على هذه التظاهرة الفنية السنوية .

وفي الاسبوع الختامي من "فبراير الكويت2023” استمتع الجمهور وتفاعل مع كم الاغاني التي قدمها المطربون الاربعة الذين احيوا حفلات هذا الاسبوع، سواء جديد اعمالهم او ارشيف روائعهم وما اهدوه وطنيا للكويت وهم يهنئونها قيادة وحكومة وشعبا بعيدها الوطني، فغنى الفنان عبد الله الرويشد في بداية فقرته "مكس وطني"، تلاه باغانيه الشهيرة (اكيد ،لمني بشوق، دنيا الوله، ما في احد مرتاح، اشغايظ الناس، وينك، مسألة وقت، اخلص النية، يخون الود، اعترفلك، اخر حبيب ، الحمد لله، يا فرقها، تحرمني، فاقد الشي،لا تظن، سكن ضامر، مدلي قديم، تصور يا فلان، تذكرني).

اما الفنانة اليسا فقدمت في حفلها واحدة من اغاني البومها القادم ، مدندنة "قسمتى وبختي وحلالي.. رزق كان متشال وجالي .. فرحه حبك خلهالي فرحتين". كما تصمن برنامجها الغنائي، اعمالها :(بدي دوب، انا وبس، الى كل اللي بيحبوني، سلملي عليه، سهرنا يا ليل، ع بالي حبيبي، اسعد وحده، في اول دقيقة، تصدق لمين، كرمالك ، بتمون،كرهني، مدلي (مكتوبه ليك، اواخر الشتا، لو تعرفوا)، هنغني، ايامي ليك، عايشالك). اما الفنان أصيل ابوبكر سالم فاستهل فقرتة بأغنيتة الشهيرة "شمس بيني وبينك" ومن بعدها قدم عدد من اغانيه بينها : حلو صوتك، قصر حبك، بس احبك، على شانك، ذا اللي حصل (وهي اغنية من اغنيات والدة الراحل ابوبكر سالم) ، تدري، واحد من الناس، وش جابك، الصدق والكذب، وشتبي عاد، اصيل والله اصيل، ما وحشتك، واختتم اصيل فقرتة بأغنية "أنا رديت" للمطرب الكويتي عبدالكريم عبد القادر.

وفي فقرة "القيثارة" نوال الكويتية ، جاءت البداية بأغنية وطنية بعنوان "نعم كبيرة" ، بعدها قدمت الكثير من اعمالها بين القديم والحديث، ومنها: انت طيب، قول احبك، السهر، تفاصيل، مامات حبي لك، وش يسعدك، تكفون خلوه، يوه يا يوه، ايام حلوه، كما قدمت ميدلي من اشهر اغانيها مثل (لقيت روحي، وانت طيب، وممنون، وكان يامكان).

اما في لقاء النجوم الاربعة مع اهل الاعلام والسوشيال ميديا في الكواليس، وتصريحاتهم على خشبة المسرح، فتوجه النجوم الاربعة بالشكر الى روتانا مثنين على روعة التنظيم . ومن جانبه، ادلى اصيل ابو بكر الجميع بانه يغني وهو مريض لذلك اخبرهم "جئت محبة لكم اغني بقلبي وليس بصوتي" واعلن انه يجهز مع روتانا لاغاني جديدة. اما نوال الكويتية فزفت بشرى للجمهور بانها قررت ان تقيم للجمهور في الكويت حفلين سنويا من انتاجها كي تلتقي بجمهورها، وذكرت انها انتهت من اختيارات البومها القادم وستبدأ في تسجيل الاغاني. ومن جانبها، عبرت اليسا عن سعادتها بمشاركة عبد الله الرويشد الحفل الختامي مشيدة بفنه ونفسيته الحلوة، وابدت استعدادها لتقديم دويتو مع احد نجوم الاغنية الخليجية امثال راشد الماجد وماجد المهندس وغيرهم.

كما طمأنت الاعلام على صحتها. وفي الختام، تغزل عبد الله الرويشد على المسرح بالجمهور والوجوه الطيبة الحاضرة الحفل، وتوجه في الكواليس بشكر زملاءه الفنانين الذين شاركوا في حفلات "فبراير الكويت" لهذا العام ، كما كشف عن استعداده لتقديم دويتو مع المطربة انغام

