أنغام في أمسية شتوية بقطر

ياسر رشاد - القاهرة - تلتقي الفنانة أنغام جمهورها، في حفل غنائي جديد بـ قطر، وذلك ضمن موسم الحفلات الشتوية المقام هناك، والتي تضم عدد كبير من رموز الغناء العربي.

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ومن المقرر ان يقام الحفل في الـ 24 من فبراير الجاري، داخل الخيمة العربية في كتارا.

كانت أحدث الإصدارات الغنائية لـ أنغام من خلال أغنية "خليني شوية معاك"، التي اجتازت حاجز المليون مشاهدة خلال مايقرب من أسبوع من طرحها عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

الأغنية من كلمات أمير طعيمة ألحان خالد

عز، وتقول كلماتها"

من أول ما ابتدينا في الكلام

من أول لمسة بينا في السلام

أنا قلبي حس يومها أوام أوام

إحساس غريب صعب أقوله

وكأني عشت الموقف ده زمان

حسيت كان روحي واخدة على المكان

كل اللي جوا مني في عيني بان

ما أنا عشت ليك عمري بطوله

حبيتك من كلمة ونظرة عين

حبيتك قبل ما أقابلك بسنين

ولقيتك من بدري أنا بستناك".