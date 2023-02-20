عائلة بروس ويليس تعلن إصابته ب “الخرف الجبهي الصدغي”

كتب امير فتحي في الاثنين 20 فبراير 2023 03:51 مساءً - كشفت عائلة النجم الأمريكي بروس ويليس عن إصابته ب “الخرف الجبهي الصدغي”، وذلك بعد وصول الأطباء لتشخيص دقيق لحالته المرضية يختلف عن التشخيص المبدئي الذي كانت قد أعلنت عنه أسرته في شهر مارس من العام الماضي .

قالت عائلة الممثل بروس ويليس في بيان لها عبر موقع “انستجرام”: “أرادت عائلتنا أن تبدأ بالتعبير عن عميق امتناننا للتدفق المذهل للحب والدعم والقصص الرائعة التي تلقيناها جميعًا منذ مشاركة تشخيص بروس الأصلي” .

تابعت: “انطلاقا من ذلك، أردنا أن نقدم لكم تحديثًا عن زوجنا الحبيب وأبينا وصديقنا، حيث أصبح لدينا الآن فهم أعمق لما يمر به” .

أضافت: “منذ أن أعلنا تشخيص بروس بالحبسة الكلامية في ربيع عام 2022، تقدمت حالة بروس ولدينا الآن تشخيص أكثر تحديدًا: (الخرف الجبهي الصدغي)، المعروف باسم (FTD)” .

واصلت: “لسوء الحظ، فإن تحديات التواصل ليست سوى عرض واحد من أعراض المرض الذي يواجهه بروس .. في حين أن هذا مؤلم، فمن المريح أن يكون لديك تشخيص واضح في النهاية” .

يذكر أن عائلة بروس ويليس كانت قد أعلنت في مارس الماضي عن اعتزال بطل أفلام الحركة البالغ من العمر 67 عاما، بسبب مشاكل صحية أبرزها فقدان القدرة على الكلام .