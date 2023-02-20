كتب امير فتحي في الاثنين 20 فبراير 2023 03:51 مساءً - كشفت عائلة النجم الأمريكي بروس ويليس عن إصابته ب “الخرف الجبهي الصدغي”، وذلك بعد وصول الأطباء لتشخيص دقيق لحالته المرضية يختلف عن التشخيص المبدئي الذي كانت قد أعلنت عنه أسرته في شهر مارس من العام الماضي .
قالت عائلة الممثل بروس ويليس في بيان لها عبر موقع “انستجرام”: “أرادت عائلتنا أن تبدأ بالتعبير عن عميق امتناننا للتدفق المذهل للحب والدعم والقصص الرائعة التي تلقيناها جميعًا منذ مشاركة تشخيص بروس الأصلي” .
تابعت: “انطلاقا من ذلك، أردنا أن نقدم لكم تحديثًا عن زوجنا الحبيب وأبينا وصديقنا، حيث أصبح لدينا الآن فهم أعمق لما يمر به” .
أضافت: “منذ أن أعلنا تشخيص بروس بالحبسة الكلامية في ربيع عام 2022، تقدمت حالة بروس ولدينا الآن تشخيص أكثر تحديدًا: (الخرف الجبهي الصدغي)، المعروف باسم (FTD)” .
واصلت: “لسوء الحظ، فإن تحديات التواصل ليست سوى عرض واحد من أعراض المرض الذي يواجهه بروس .. في حين أن هذا مؤلم، فمن المريح أن يكون لديك تشخيص واضح في النهاية” .
يذكر أن عائلة بروس ويليس كانت قد أعلنت في مارس الماضي عن اعتزال بطل أفلام الحركة البالغ من العمر 67 عاما، بسبب مشاكل صحية أبرزها فقدان القدرة على الكلام .
كانت هذه تفاصيل خبر عائلة بروس ويليس تعلن إصابته ب “الخرف الجبهي الصدغي” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.