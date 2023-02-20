توم كروز يشعر بخيبة أمل وينسحب من حضور حفل جوائز بافتا 2023

بالطبع نتذكر جميعاً اللحظة التي جمعت توم كروز بالأمير ويليام وكيت ميدلتون في العرض الخاص لفيلم Top Gun: Maverick في المملكة المتحدة، والتي جعلت الجمهور الملكي وجمهور توم كروز في حالة من التشوق والحماس لإعادة تلك اللقطة من جديد. لكن يبدو أن نجم القائمة الأولى لن يكون ممن سيقابلون الزوجان الملكيان في حفل توزيع جوائز البافتا يوم الأحد، ولن يكون أي من فريق Top Gun الخاص به موجوداً. في ما يراه البعض على أنه إحتجاج، سيبتعد كروز والمنتج السينمائي جيري بروكهايمر، المنتج المشارك وأفضل صديق لكروز؛ كريس ماكوري عن الحفل، الذي سيُقام غداً في في قاعة المهرجانات الملكية Royal Festival Hall لحضور حفل توزيع جوائز البافتا، حيث لم يرد أي من أعضاء الفيلم على دعوة الحضور إلى الحفل، ورفض ممثلو جميع الطاقم التعليق.

السبب وراء عدم حضور كروز حفل البافتا

وفقاً لما أوردته صحيفة Daily Mail، لن يحضر الحفل نجم Mission Impossible والأشخاص المرتبطين بالفيلم، الذي كان الأكثر ربحاً لعام 2022 على الصعيدين المحلي والعالمي، وذلك لعدم ترشيح الفيلم في فئة أفضل فيلم. على الرغم من حصوله على إيماءات في فئات التصوير السينمائي والتحرير والصوت والمؤثرات البصرية الخاصة، شعر الفريق بخيبة أمل بعد عدم ترشيح جوائز البافتا الفيلم لأفضل فيلم أو كروز لأفضل ممثل. أخبر مصدر سينمائي كبير المنفذ أن هناك نقص تقدير للفيلم، الذي أجبر الجمهور على العودة إلى دور السينما بعد الوباء. كما قوبل الفيلم ذو الميزانية الكبيرة بشكل غير عادي بإشادة عالمية تقريباً من النقاد. وفقاً للمنفذ، لم يقم فريق Top Gun بالرد على بافتا، ومع ذلك، لا يوجد بيان رسمي من كروز أو أي شخص مرتبط بالفيلم حول ما إذا كانوا سيحضرون الحفل أم لا.

توم كروز وجوائز الأوسكار

تم ترشيح Top Gun: Maverick، لأفضل فيلم في حفل توزيع جوائز الأوسكار، الذي سيُقام الشهر المقبل. ولفترة من الوقت كان هناك حديث عن أن كروز قد تعطل ترشيحه كأفضل ممثل، على الرغم من هذا لم يحدث. ومع ذلك، فقد ظهر في مأدبة غداء المرشحين لجوائز الأوسكار هذا الأسبوع في لوس أنجلوس.

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