أديل وإد شيران يعتذران عن المشاركة في حفل تتويج الملك تشارلز

تلقت حفلة تتويج الملك تشارلز ضربة قوية بعد أن رفض كلٌ من أديل وإد شيران دعوات للمشاركة في إحياء الحفل التاريخي. وقد كشفت صحيفة Daily Mail أنه طُلب من المغنيين الأداء بعد أن ناقش الملك مع المنظمين آماله في ظهورهما، لكن شيران وأديل قالا إنهما مشغولين وغير قادرين على الأداء في حدث قلعة وندسور في 7 مايو، في اليوم التالي لتتويج الملك في وستمنستر أبي.

قال مصدر مشارك في مشروع حفل تتويج الملك تشارلز: "اقترح الملك عدداً من الأشخاص الذين يود أن يؤدوا وكانت أديل وإد شيران في تلك القائمة. كان حريصاً جداً على أن يكونوا جزءاً من الحفلة الموسيقية. هناك فريق تم تشكيله لتسجيل المغنيين، لذا اتصلوا بهما، لكنهم تلقوا ردوداً تفيد بعدم توفرهما، وهو ما كان خيبة أمل كبيرة. إنهم عمالقة صناعة الغناء وهم بريطانيان بشكل أساسي ومعروفان أيضاً في جميع أنحاء العالم".

أسباب اعتذار أديل وإد شيران

إد شيران الذي اختتم مسابقة اليوبيل البلاتيني للملكة إليزابيث الراحلة في يونيو الماضي بأغنيته المثالية Perfect، التي تم اختيارها كتكريم للملكة آنذاك وزوجها الراحل دوق إدنبرة الأمير فيليب، من المقرر أن يظهر في عرض في تكساس في اليوم السابق لحفل التتويج. في حين أن هذا سيجعل من الصعب عليه الوصول إلى قلعة وندسور، يقول المطلعون إنه سيكون من الممكن القيام بالرحلة التي تستغرق تسع ساعات في الوقت المناسب على متن طائرة خاصة.أما أديل، 34 عاماً، ليس لديها أي شيء مدرج علناً في 7 مايو- أو في الواقع، بعد 25 مارس عندما تنتهي حفلات إقامتها في لاس فيغاس.

لم يُعرف بعد ما إذا كان هاري ستايلز سيكون جزءاً من التشكيلة، على الرغم من أنه من المفهوم أن الملك يريده أن يشارك. في هذه الأثناء، اقترب ليونيل ريتشي من الموافقة، وكذلك فرقة Spice Girls، على الرغم من أن المنظمين لم يؤكدوا بعد ما إذا كانت فيكتوريا بيكهام ستظهر أم لا، بعد أن تعهدت بعدم الغناء في الأماكن العامة مرة أخرى بعد معاناة سنوات من السخرية بسبب صوتها.نشيد من تأليف الملحن أندرو لويد ويبر هو واحد من 12 مقطوعة موسيقية جديدة بتكليف من الملك لتتويجه.

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