شكرا لقرائتكم خبر عن أسرة الملحن الراحل حسين فوزى تتلقى العزاء بمسجد السلام بالهرم اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت عائلة الملحن الراحل حسين فوزى عن موعد عزائه حيث سيكون مساء اليوم الإثنين 20 فبراير بمسجد السلام بالهرم، حيث رحل عن عالمنا الملحن حسين فوزى فجر أمس الأحد عن عمر يناهز 78 عامًا بعد تعرضة لجلطة في القلب وتم تشيع جنازته أمس.

ويعتبر الملحن الراحل حسين فوزى من كبار الملحنين الذين تعاونوا مع عدد كبير من مطربي الوطن العربى منهم المطرب الراحل محمد رشدى حيث تعاون معه في أغنية "يا بركة رمضان" وكذلك تعاون مع المطرب الراحل محرم فؤاد في أغنية "إحنا ولاد النيل" أيضًا قام بتلحين أغنية" صلينا الفجر فين" للفنان على الحجار ولحن أغنية "عوض الله" للراحل محمد العزبى وهو من حى الحسسين وتخرج من معهد الموسيقى العربية عام 1966.

وتم تكريمه الملحن الراحل حسين فوزى مؤخرًا عن مشواره اثناء مهرجان الموسيقى العربية في دوررته الـ 31

ونعت جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين المصريين "الساسيرو"، ببالغ الحزن الموسيقار حسين فوزي الذي وافته المنية صباح اليوم، بعد أن أثرى الحياة الغنائية والفنية بمئات الأغنيات وتقدم مجلس الجمعية برئاسة الدكتور مدحت العدل، نيابة عن الأعضاء بخالص العزاء لأسرة الفقيد داعين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد برحمته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.