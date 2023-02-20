مي عمر تعلن انسحابها من المشاركة في فيلم “تاج” .. وتامر حسني يعلق

كتب امير فتحي في الاثنين 20 فبراير 2023 02:47 مساءً - أعلنت الفنانة مي عمر انسحابها واعتذارها عن المشاركة في فيلم “تاج”، الذي يقوم ببطولته الفنان تامر حسني، وأرجعت السبب في ذلك إلى حدوث تغييرات في مواعيد التصوير .
نشرت مي عمر صورة تجمعها بتامر حسني عبر حسابها على موقع “انستجرام” من خلال خاصية الاستوري، كتبت في تعليقها عليها: “للأسف حصل تغييرات في مواعيد التصوير” .
تابعت: “واتفقنا أنا وتامر حسني إننا إن شاء الله نتقابل في عمل آخر قريبا .. وكل تمنياتي لتامر ولأسرة الفيلم بالنجاح والتوفيق” .
وأعاد تامر حسني مشاركة هذا المنشور في استوري عبر حسابه على انستجرام، وعلق قائلا: “هنتقابل في أحلى عمل إن شاء الله يا ميوش .. وربنا يوفقك في كل شغلك وتكسري الدنيا كالعادة” .
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