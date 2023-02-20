جولة داخل فيلا “نمبر 1” محمد رمضان: الذهب يسيطر على المكان!!.. لن تتخيل مقدار الفخامة والرفاهية!

كتب امير فتحي في الاثنين 20 فبراير 2023 02:47 مساءً - رغم صغر سنه، إلا أن الفنان محمد رمضان استطاع أن يحجز لنفسه مكانة مهمة للغاية في الوسط الفني المصري، وقدم عددًا من الأعمال المهمة وصلت إلى 28 عملاً؛ هذا وقد عودنا محمد رمضان دائما باستعراض ممتلكاته مثل سيارته ومنزله وطائرته وذلك من خلال حسابه الشخصي على «إنستجرام» .

لذلك نستعرض لكم في هذا التقرير جولة إستطلاعية على أقسام فيلا “رمضان” بمنطقة الشيخ زايد بالقاهرة.

منزل محمد رمضان

ويسيطر على ديكور فيلا محمد مضان المزج بين الألوان الهادئة والمحايدة، كاللون الذهبي والأبيض والرمادي والألوان الترابية؛ مع ضم الأثاث الفخم والأكسسوارات المميزة والأنيقة .

يبدو من الصور التي يشاركها الفنان مع جمهوره، حبه للمساحات الواسعة، حيث تبدو غرفة الجلوس بمساحة كبيرة، خصص كل ركن منها لوضع طقم من الأرائك، طاولة الطعام وغيرها من الإكسسوارات؛ حيث يطغى عليها الألوان الترابية والرمادية؛ ما تناسق مع أرضية الغرفة إلى حد كبير.

حديقة كبيرة

ومن الواضح أن الحديقة الخارجية بمسبحها الكبير، هي الركن المحبب للنجم وابنه الصغير، فنجده لا ينفك عن نشر صوره برفقة صغيره، وهو يلهو في زوايا الحديقة، تماماً كحاله؛ حيث يظهر في إحدى الصور وهو يلعب بكرة القدم.

كما تضم أيضًا مسبحًا كبير والذي تم إلتقاط العديد من الصور بداخله وأثناء تجمع الفنان بأولاده واللعب بداخله.

غرفة المعيشة

تتميز غرفة المعيشة بفيلا محمد رمضان بالهدوء والرقي من حيث ألوان الحوائط والأثاث والديكور؛ حيث سيطر اللون الأبيض على الحوائط وهو من الألوان المحايدة التي يمكن مزجها مع أي لون آخر؛ كما خصص كل ركن منها لوضع طقم من الأرائك، طاولة الطعام وغيرها من الأكسسوارات؛ حيث يطغى عليها الألوان الترابية والرمادية.

غرفة الملابس

ويمتلك رمضان غرفة خاصة تحوى أفخم الماركات العالمية من الملابس والاحذية كما يملك موقف بأسطول سيارته الفارهة.

هذا ولا يعد هذا المنزل السكن الوحيد لمحمد رمضان؛ حيث يمتلك فيلا آخرى في مارينا الساحل الشمالي تقدر ثمنها حوالي 25 مليون جنيهاً.

فيلم “ع الزيرو”

وعلى الصعيد الفني، كشف الفنان محمد رمضان تفاصيل فيلمه “ع الزيرو” الذي يعود به إلى السينما بعد غياب 4 سنوات.

ويقدم محمد رمضان خلال أحداث الفيلم شخصية “دي جي” وقال عنه خلال لقاء مع برنامج “سينماتك”: بعمل مهنة جديدة مهنة “دي جي” بس راجل بسيط ملتزم في بيته، زوجته متوفية وهو اللي بيراعي ابنه.

وتابع محمد رمضان متحدثا عن فيلمه: لأول مرة بنقدم الشخص اللي بيلعب مزيكا وحياته كلها في السهر بس لازم يصحى بدري عشان يهتم بابنه ويوديه المدرسة، بيحصله مشكلة وتنقلب حياته رأسا على عقب، وفي الآخر الناس هتنبسط.

ووصف محمد رمضان الفيلم قائلا: الفيلم أكشن فيه أغاني وقصة حب بيني وبين نيللي كريم وفي كوميدي.

وفيلم “ع الزيرو” من تأليف مدحت العدل، إنتاج العدل جروب، إخراج محمد العدل، وبطولة محمد رمضان ونيللي كريم والطفل منذر مهران.

على جانب آخر، تعاقد محمد رمضان مع المنتج سامر المحضر على بطولة فيلم جديد يحمل عنوان “هارلي”.

مسلسل “جعفر العمدة”

ويواصل محمد رمضان تصوير “مسلسل جعفر العمدة“، ويجسد شخصية “جعفر العمدة” صاحب شركة مقاولات تدعى “العمدة جروب”.

ومسلسل “العمدة” تأليف وإخراج محمد سامي وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر، وبطولة محمد رمضان، زينة، إيمان العاصى، هالة صدقى، مى كساب، أحمد داش، منة فضالى، هيدى كريم، فريدة سيف النصر، تامر عبد المنعم، طارق الدسوقى، ومجموعة أخرى من الفنانين، وتدور الأحداث فى إطار اجتماعى شعبي.

يُذكر أن مسلسل “العمدة”، هو التعاون الثالث الذي يجمع محمد رمضان، والمخرج محمد سامي، في الأعمال الدرامية، حيث تعاونا من قبل في “مسلسل الأسطورة، مسلسل البرنس”، وجاء فيلم جواب اعتقال هو التعاون السينمائي الوحيد الذي جمعهم.

الخليج 365

الخليج 365