“قصة حب محرمة بين زوج ووالدة زوجته”.. صناع مسلسل “أزمة منتصف العمر” يؤكدون ان قصته حقيقية!.. فيديو

كتب امير فتحي في الاثنين 20 فبراير 2023 02:46 مساءً - دافع صناع مسلسل “أزمة منتصف العمر” عن الجدل الذي أثاره بسبب تناوله قصة حب محرمة بين زوج ووالدة زوجته، مؤكدين أنها قصة حقيقية.

وأوضح أبطال المسلسل، خلال لقاء مع برنامج “يحدث في مصر”، عبر قناة MBC مصر، أن مسلسل “أزمة منتصف العمر” ليس العمل الدرامي المصري الأول الذي يناقش مواضيع شائكة.

وقال الفنان كريم فهمي “في أعمال مصرية كثيرة طرحت مواضيع شائكة، ومنها نهر الحب، بداية ونهاية، الخطايا”. وتابع متسائلا: “هل الأستاذ وحيد حامد لما عمل فيلم عمارة يعقوبيان كان يدعو للشذوذ الجنسي؟”.

وأوضح كريم أن “الفكرة مش إننا نقدم حاجة حراقة، المهم إزاي توصل للمشاهد، والمسلسل مأخوذ من أكثر من قصة حقيقية”. وأضاف: “بالنسبة لعلاقة فيروز وعمر، إحنا ذاكرنا مرض اضطراب الشخصية الحدية كويس، وأي تفصيلة ظهرت خلال المذاكرة كانت مفيدة في التمثيل”.

بدوره أشار كريم العدل، مخرج العمل، إلى أن أحداث المسلسل تم تجميعها عبر “قصص من فيسبوك وحكايات سمعناها، ووضعناها كلها في دراما واحدة، وفكرنا إزاي نقدمها للجمهور بدون ابتذال”.

من جانبها اعترفت النجمة ريهام عبد الغفور بأنها تخوفت من المشاركة في بطولة المسلسل، موضحة أن “التخوف مصدره أن الفكرة جريئة وغير تقليدية، لكن أنا بحب تكون أدواري خارج الصندوق”.

وأضافت: “قدمنا في المسلسل حاجات صادمة، لكن الحياة فيها حاجات صادمة أكتر بكتير، والمسلسل ككل خلاني مصدقة ومتأكدة من إعجاب الجمهور”.

يذكر أن مسلسل “أزمة منتصف العمر” أثار جدلا واسعا، واتهمه البعض بطرح قضية شائكة وهي زنا المحارم، بسبب وقوع شخصية “عمر” في حب أم زوجته، لكنه يعلم فيما بعد أنها ليست أم زوجته البيولوجية، وإنما زوجة والدها.

ويعرض المسلسل على إحدى المنصات الرقمية، ويشارك في بطولته كريم فهمي وريهام عبد الغفور، ورنا رئيس، وهند عبد الحليم، وعمر السعيد، وركين سعد، ورشدي الشامي، والعمل من إخراج كريم العدل، وتأليف أحمد عادل، ومعالجة درامية لكريم العدل وكريم فهمي.