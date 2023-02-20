شقيق ياسمين عبد العزيز يغازل عائشة بن أحمد بطريقة “جريئة” والأخيرة تتجاهله.. لن تصدق ماذا قال؟!

كتب امير فتحي في الاثنين 20 فبراير 2023 02:46 مساءً - نشر الفنان وائل عبد العزيز شقيق النجمة ياسمين عبد العزيز صورة للفنانة التونسية عائشة بن أحمد، عبر حسابه الرسمي بموقع “إنستجرام“.

وأرفق الفنان المثير للجدل صورة زميلته الفنانة بجملة غازلها من خلالها، حيث كتب معلقًا: «2 فولت وتنور».

وتجاهلته الفنانة التونسية ولم تتفاعل معه بأي شكل ولم تعلق على الأمر، بينما لقى المنشور تفاعلًا كبيرًا من متابعيه.

وقام عدد من متابعي وائل بانتقاده على منشوره حيث كتب متابع قائلاً: في إن ورا الكلمة دي”، في حين علق آخر كاتبًا: “وبالنسبة للعمرة اللي أنت لسة راجع منها”، وغيرها الكثير من التعليقات الناقدة.

شقيق ياسمين عبد العزيز:



وعلى صعيد آخر، كشف وائل عبد العزيز شقيق الفنانة ياسمين عبد العزيز، عن خطوة مفاجئة حيث أعلن اتجاهه للغناء.

وقال وائل عبد العزيز عبر برنامج “et بالعربي”: «إنها ليست المرة الأولى ولكن بداية ظهوره كانت تجربة غنائية بأغنية ”مش هسمعك».

وتابع وائل عبد العزيز: “أخدنى التمثيل لأنى بحب التمثيل جدا ولكن مع النقلة الكبيرة اللى حصلت للموسيقى فى مصر رجعت مرة تانية بكذا أغنية منها الراب وتراث شعبى، وانتهيت من تصوير فيديو كليب”.

عائشة بن أحمد في رمضان 2023

وكانت عائشة بن أحمد قد بدأت في وقت سابق تصوير مسلسلها الجديد “مذكرات زوج” الذي تشارك في بطولته مع الفنان طارق لطفي، وهو المسلسل الذي تخوض به سباق رمضان 2023 المقبل، وينتمي لنوعية المسلسلات القصيرة ذات الـ15 حلقة، ومأخوذ من رواية تحمل نفس الاسم من تأليف الكاتب أحمد بهجت.

المسلسل يشارك في بطولته خالد الصاوي، هناء الشوربجي، سماء إبراهيم، رنا رئيس ونور خالد النبوي، كتب له السيناريو والحوار محمد سليمان عبد المالك ومن إخراج تامر نادي.

آخر أعمال عائشة بن أحمد

ومن ناحية أخرى شاركت عائشة بن أحمد في “مسلسل النزوة” الذي عُرض 3 نوفمبر الماضي على تلفزيون “شاهد”.

ويتناول المسلسل التشويقي على 15 حلقة جريمة قتل تتوجه أصابع الاتهام فيها إلى أكثر من جهة، وتتداخل فيها قصص الحب والانتقام، راصدا الآثار النفسية للخيانة بين الزوجين.

والعمل مُقتبس عن المسلسل الأميركي “العلاقة” (The Affair) الذي استمر على مدار 5 مواسم بداية من 2014 وحتى 2019. وتناول جريمة قتل يُتّهم بها أكثر من طرف، وخلال التحقيقات نتعرّف على الحبكة بأثر رجعي.

إذ نشهد علاقة شائكة تنشأ بالصدفة بين شخص وامرأة ناضجين، يترتّب عليها الكثير من التعقيدات التي تطال الجميع. وهو ما يستعرضه العمل مُسلطا الضوء على قصص الحب وما يجري بها إذا ما أصاب أحد طرفيها الفتور، أو حدث بين الزوجين صدع من الصعب تجاوزه.

وضم مسلسل النزوة، عددا كبيرا من الفنانين بجانب خالد النبوي، ومنهم عائشة بن أحمد، سالي شاهين، نور محمود، عائشة بن أحمد، عمر الشناوي، وغيرهم من الفنانين، والعمل من إخراج أمير رمسيس، ومأخوذ عن فورمات أجنبي.

كما شاركت الفنانة عائشة بن أحمد مؤخرًا في بطولة مسلسل “وعد إبليس” مع عمرو يوسف وفتحي عبد الوهاب.

الخليج 365

الخليج 365