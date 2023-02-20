وفاة الأميرة كاميليا الأطرش ابنة الفنانة أسمهان

كتب امير فتحي في الاثنين 20 فبراير 2023 02:46 مساءً - أعلن عادل فؤاد الأطرش رئيس جمعية محبي فريد الأطرش عن وفاة الأميرة كاميليا حسن الأطرش ابنة الفنانة الراحلة أسمهان، عن عمر ناهز ال 85 عاما يوم أمس الأحد .
نشر عادل فؤاد الأطرش صورا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” تجمع الفقيدة بالفنان الراحل فريد الأطرش، وأرفقها بتعليق نعاها من خلاله .
فكتب قائلا: “تنعي لكم جمعية محبي الموسيقار فريد الأطرش، كل آل الأطرش فى مصر والوطن العربي وفاة المرحومة الأميرة كاميليا الأطرش” .
تابع عادل الأطرش: “انتقلت إلى دنيا الحق ظهر اليوم الأميرة كاميليا حسن الأطرش، بنت الأميرة أسمهان الأطرش عن عمر ٨٥ عام” .
وأضاف: “وسوف تتم الصلاة على جثمانها الطاهر غدا الإثنين الموفق ٢٠/ ٢ /٢٠٢٢ الساعة الواحدة ظهرا فى بيروت .. رحم الله الأميرة كاميليا حسن الاطرش بنت الأميرة أسمهان الأطرش” .
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