روجينا تُؤكد أن العنف ضد المرأة شيء مؤلم

حرصت الفنانة روجينا على تقديم الدعم بزميلتها النجمة علا غانم، بعد تدهور حالتها الصحية إثر اعتداء زوجها عليها بالضرب، وأكدت روجينا أنها على اطلاع بتطورات حالة علا بحكم تواجدها كزوجة لنقيب المهن التمثيلية أشرف زكي، وقالت أن عنف الزوج ضد زوجته أمر مؤلم للغاية.

أضافت روجينا خلال لقاء لها ببرنامج "ET بالعربي": "العنف ضد المرأة شيء مؤلم، علا غانم بتمر بأزمة صحية غير الأزمة النفسية اللي هي فيها، ربنا يشفيها وترجع لجمهورها بالسلامة، لأن كلنا بنحبها وبندعمها".

وبنفس الوقت حرص أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، على تأكيد تضامن النقابة مع علا غانم في أزمتها الصحية والعائلية، ونفى تماماً أن يكون تدخل النقابة متأخراً وقال: لم أتأخر في التدخل في أزمة علا غانم.. أنا كنت دايماً على تواصل معاها، ومتابع من أول لحظة، مش شرط دا يكون معلن.. واحنا مبنتأخرش عن أي فنان في أي محنة أو مشكلة سواء نقابية أو لا، لكن لينا حدود في التدخل".

جهات التحقيق تواصل التحريات عن أزمة علا غانم وزوجها

وتواصل جهات التحقيق في الجيزة، تحقيقاتها بشأن تبادل الفنانة علا غانم وزوجها رجل الأعمال عبدالعزيز حسن، الاتهامات بتعديهما على بعضهما البعض والاستعانة بعناصر خارجة عن القانون، إذ تكثف المباحث من تحرياتها لكشف ملابسات الواقعة عقب قرار النيابة العامة بإخلاء سبيل طرفي الواقعة.

وكشفت علا غانم قبل دخولها المستشفى تفاصيل تعرضها للاعتداء والطرد من منزلها بالمريوطية على يد زوجها، قائلة إنها فوجئت باقتحام عدد من الأشخاص رفقة زوجها رجل الأعمال عبد العزيز حسن لبوابة منزلها بعد الاعتداء على حراس العقار وضربهم.

وتابعت غانم، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "mbc مصر": فوجئت بخبط غريب جدًا على البوابة وبدأت في الصراخ، وبعدها اقتحم عدد كبير من الأشخاص منزلي كان من بينهم عدد من السيدات.

وأكملت الفنانة علا غانم: زوجي اقتحم مع الناس اللي معاه غرفة مكتبي واستولى بالقوة على الجهاز الخاص بتسجيل الكاميرات المثبتة داخل المنزل وخارجه، مؤكدة: أمي اتضربت بالشوم من زوجي أمامي عيني ومكنتش قادرة أدافع عنها.

أضافت: استطعت الخروج لحديقة منزلي بالروب بصحبة والدتي واتصلت بالنجدة التي وصلت، وتم اصطحابي لقسم الشرطة لتحرير المحضر، مؤكدة: ده بيتي اشتريته من عام 99، وفيه قضية خلع رفعتها ضد زوجي لوجود خلافات معه، ورجعت مصر أواخر شهر أكتوبر الماضي لاستكمال دعوى الخلع.

وعلى جانب أخر رد زوجها قائلا أن علا تهجمت عليه وسددت له ضربات هي ووالدتها وظهر بكدمات في وجهه وذراعه.

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