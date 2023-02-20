شكرا لقرائتكم خبر عن Ant Man and the Wasp يتصدر شباك التذاكر الأمريكى وAvatar يحقق إنجازا جديدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فيلم Ant-Man and the Wasp: Quantumania افتتاحًا قويًا في عطلة نهاية الأسبوع، حيث تصدر شباك التذاكر الأمريكى بإيرادات وصلت إلى 104 ملايين دولار، حسبما نشر موقع "ديلى ميل"، بينما حقق فيلم Avatar: The Way Of Water إنجازًا رئيسيًا آخر، ليصبح ثالث أعلى فيلم ربح على الإطلاق.

Ant-Man and the Wasp: Quantumania يحقق 121.3 مليون دولار في شباك التذاكر الدولى

حقق فيلم شركة والت ديزنى، الذي قام ببطولته بول رود وإيفانجلين ليلي وجوناثان ماجورز وميشيل فايفر ومايكل دوجلاس، 121.3 مليون دولار في شباك التذاكر الدولى، ليصل إجماليه في جميع أنحاء العالم إلى 225 مليون دولار، وفقًا لتقديرات الاستوديو الصادرة يوم الأحد.

الفيلم، وهو الفيلم الحادي والثلاثون الذي تم إصداره في Marvel Cinematic Universe، وحقق أعلى افتتاح في نهاية الأسبوع في شباك التذاكر المحلي، متجاوزًا اجزائه الماضية، Ant-Man 2015 (57 مليون دولار) و 2018 Ant-Man and the Wasp (75 مليون دولار).



Ant-Man and the Wasp

ووصلت إيرادات فيلم Avatar: The Way of Water إلى 2 مليار و177 مليونًا و913 ألف دولار بشباك التذاكر العالمى، وذلك منذ بداية عرضه يوم 14 ديسمبر من العام الماضى 2022 بدور العرض المصرية، وطرحه بدور العرض الأمريكية يوم 16 ديسمبر من نفس الشهر. وانقسمت إيرادات فيلم Avatar: The Way of Water بين 638 مليونا و639 ألف دولار بشباك التذاكر الأمريكى، ومليار و539 مليونا و273 دولارا بشباك التذاكر حول العالم، وحصل فيلم Avatar: The Way of Water على تقييم وصل إلى 84% من قبل 142 ناقدًا عالميًا. فيلم Avatar: The Way of Water يدور حول جيك سولي الذى يعيش مع عائلته الجديدة التي تشكلت على كوكب باندورا، وبمجرد عودة تهديد مألوف لإنهاء ما كان قد بدأ سابقًا، يجب على جيك العمل مع Neytiri وجيش سباق Na'vi لحماية كوكبهم، ووصلت مدة الفيلم إلى ثلاث ساعات و12 دقيقة. ويقوم ببطولة فيلم Avatar:The Way of Water كل من سام ورثينجتون، زوي سالدانا، سيجورني ويفر، ستيفن لانج، كيت وينسليت، كليف كورتيس، جويل ديفيد مور، إيدي فالكو، بريندان كويل، جيماين كليمان، جيمي فلاترز، ترينيتي جو لي بليس. وكان قد مر 12عامًا على طرح الجزء الأول من فيلم الخيال العلمي للمخرج جيمس كاميرون، من بطولة سام ورثينجتون (الذي يلعب دور جيك) وزوي سالدانا (نيتيري).

2 مليار و177 مليون دولار لـ Avatar: The Way of Water عالميًا