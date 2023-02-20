شكرا لقرائتكم خبر عن ماجدة خير الله: مسلسل بالطو ملىء بعناصر النجاح والمخرج لديه إحساس بالتفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الناقدة الفنية ماجدة خير الله، إن مسلسل "بالطو" حقق نجاحًا كبيرًا منذ عرض الحلقات الأولى على منصة watch it، خاصة أن العمل مختلف ويتضمن كل عناصر النجاح أو المعايير التي تجعله في قائمة المسلسلات الناجحة خلال الفترة الأخيرة، مشيرة إلى أن العمل هادف ويناقش فكرة جيدة خاصة في الوقت الراهن .

وأضافت خير الله لـ"الخليج 365"، أن مخرج العمل عمر المهندس واعد للغاية، لاسيما أن لديه إحساس كبير بالايقاع والرتم، خاصة أن إيقاع الكوميديا يحتاج إلى ميزان خاص، وعلى سبيل المثال مشهد وفاة الفنان خالد الصاوى بسبب مروحة السقف، قدمه مخرج العمل بشكل مميز، موضحة أن المخرج لم يتوانِ في بذل الجهد حتى يضع التفاصيل الصغيرة أمام الجمهور لكى يخرج العمل بشكل مميز أمام الجمهور .



الناقدة ماجدة خير الله

وتابعت خير الله، أن بطل العمل عصام عمر قدم دوره بشكل مميز، خاصة أنه خفيف الظل والمساحة التي نالها أثبتت فكرة الخروج عن المألوف والبحث عن أبطال جدد وصغار السن ولديهم الموهبة، إلا وسوف نستمر في دائرة المتواجد فقط، ولم نصنع نجوماً أخرين يقدمون كل جددي ورائع .

بالطو مأخوذ عن رواية "بالطو وفانلة وتاب"، ومن بطولة عصام عمر، محمود حافظ، محمد محمود، عارفة عبدالرسول، مريم الجندى، محمد رضوان، وعدد من ضيوف الشرف أبرزهم بيومي فؤاد، خالد الصاوى، محمد لطفى، محمود البزاوى، سلوى خطاب وإخراج عمر المهندس وتدور أحداثه في إطار كوميدى حول مهنة التمريض و ما يحدث بدور الرعاية الصحية.