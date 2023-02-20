شكرا لقرائتكم خبر عن جيريمى رينر يخضع لجلسات علاج طبيعى بعد كسر 30 عظمة بجسده في حادث.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك الممثل العالمي جيريمي رينر، جمهوره ومتابعيه نظرة على عملية التعافي الجسدى التى يخضع لها من خلال مقطع فيديو نشره عبر حسابه الشخصى على موقع "إنستجرام"، وفي المقطع، كان لدى الفنان البالغ من العمر 52 عامًا، العديد من الوصلات الاهتزازية الموضوعة على ساقه اليمنى أثناء خضوعه لما وصفه بـ "تمرين التحفيز الكهربائى".



جيريمي رينر

وحسب ما نقله موقع "ديلي ميل"، أصيب نجم Hawkeye بجروح خطيرة في حادث كاسحة ثلج وقع في يوم رأس السنة الجديدة، ومن المحتمل أن يستمر شفائه لسنوات بعد كسر اكثر من 30 عظمة.

وكان رينر يستخدم جراره لإزالة الثلج للمساعدة في إزالة سيارة ابن أخيه من ممر سيارته في منزله بالقرب من رينو ، نيفادا ، بعد أن علقت في الثلج، ومع ذلك بدأت كاسحة الثلج الخاصة به في الانزلاق في الشارع بعد سحب السيارة ، مما دفع الممثل للقفز من سيارتها.



جيريمي رينر يخضع لجلسات كهربائية

ويشار إلى أن إيفانجلين ليلى، صديقة الممثل العالمي جيريمي رينر، أكدت - فى وقت سابق - أنه لا يزال يستخدم كرسيًا متحركًا بينما يتعافى من دهسه كاسحة ثلج وهو الحادث الذي إصابة يوم رأس السنة الجديدة.

يستخدم كرسيًا متحركًا.. جيريمي رينر لا يزال يتعافى من حادث كاسحة الثلج

في مقابلة مع Access Hollywood للترويج لفيلمها الجديد Ant-Man and the Wasp: Quantumania ، تحدثت الممثلة عن زيارة رينر في منزله وشهدت تعافيه، وقالت إنها كانت مؤخرًا في منزل رينر ، وصفته بأنه "قوي " وشاركت أن زميلها ممثل Marvel قد تعافى مثل على الرغم من إصاباته الشديدة ، مما أدى إلى دخوله المستشفى في أوائل يناير، و تم إدخال رينر إلى وحدة العناية المركزة في مستشفى رينو حيث خضع لعملية جراحية وخرج من المستشفى بعد بضعة أسابيع.

جيريمي وصديقته

في تفاصيل جديدة في حادث الممثل العالمي جيريمي رينر يبدو أنه كان يحاول إنقاذ ابن أخيه عندما بدأت محراث الثلج في الانزلاق، وهو ما تسبب في إصابته في يوم رأس السنة الجديدة في ولاية نيفادا، ووفقا للديلى ميل حيث بدأت مركبة PistenBully snowcat التي يبلغ وزنها 14000 رطل في الانزلاق جانبًا بعد أن استخدمها نجم Avengers البالغ من العمر 52 عامًا لسحب شاحنة ابن أخيه من الثلج.

السيارة الضخمة، التي تسير على مسارات، انقلبت بالكامل على نجم هوليوود، مسببه كسر في 30 عظمة ، ثم استمرت في السير على الطريق.