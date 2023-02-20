شكرا لقرائتكم خبر عن تحسن الحالة الصحية للمطرب أحمد ثروت بعد تعرضه لجلطة في شريان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر مقرب تطورات الحالة الصحية للمخرج والمطرب أحمد ثروت نجل الفنان محمد ثروت، بعد تعرضه لأزمة صحية مفاجئة ودخوله إلى المستشفى إثر تعرضه لجلطة في شريان، مشيرًا أن حالة ثروت في تحسن كبير خلال الأيام الماضية، إذ أثرت الجلطة على عصب حساس لديه، ما سبب له بعض المشاكل في جهازه العصبي، ولكنه يستجيب للعلاح، وأن خروجه من المستشفى مسألة وقت ليتعافى من أثار الجلطة.

وكان المطرب محمد ثروت حرص على طمأنة الجمهور على حالة ابنه الصحية، موجها له رسالة مؤثرة، حيث نشر صورة تجمعه به من داخل المستشفى، معلقا عليها: "حابب اشكر كل اللي سأل عن ابني أحمد ثروت وإن شاء الله ربنا يستجيب لدعواتكم يا رب العالمين، وحابب أطمنكم الحمد لله أحمد في تقدم واستجابة للعلاج من الجلطة وهو الآن يخضع لبروتوكول طبي لجهاز المناعة والجهاز العصبي".

كما وجه رسالة إلى نجله، قائلا: "إلى ابني حبيبي المحارب.. ربنا يتمم شفائك على خير ويحبب فيك خلقه اكتر واكتر ولا شيء يهم غير الصحة وترجع تنور الدنيا بشقاوتك تاني يا حبيبي".

يذكر أن المطرب والمخرج أحمد ثروت نجل الفنان الكبير محمد ثروت تعرض يوم الثلاثاء الماضي لأزمة صحية مفاجئة، نقل على أثرها إلى أحد المستشفيات، بعد تعرضه لضغط شديد بالعمل مما أدى إلى إصابته بجلطة فى شريان حساس واضطراب فى الجهاز العصبى.